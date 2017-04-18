Платформа для тестирования интернета вещей запущена в Беларуси
Технология представлена на «ТИБО-2017» компанией МТС совместно с Huawei и демонстрирует
Технология представлена на «ТИБО-2017» компанией МТС совместно с Huawei и демонстрирует
18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания МТС запустила платформу для тестирования интернета вещей на основе технологии
Технология представлена на «ТИБО-2017» компанией МТС совместно с Huawei и демонстрирует
Также во время выставки посетители смогут протестировать трекер для детей в виде браслета и трекер для домашних животных. В этом случае интернет вещей позволяет контролировать любые перемещения, следить за показаниями пульса и сна. Кроме того, с помощью этого решения можно получать и отправлять звуковые сообщения.
Еще один продукт — «Умный замок» представляет собой мобильное приложение, разработанное для пунктов проката велосипедов: пользователь может оплатить услуги, а арендодатель — проконтролировать платеж и отследить местонахождение велосипеда.
В компании проинформировали, что в ближайшее время платформа для интернета вещей будет проходить тестирование на конкретных продуктах, после чего планируется запустить ее в коммерческую эксплуатацию и осуществлять дальнейшее масштабирование проекта.