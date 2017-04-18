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15:22 (мск), источник: БЕЛТА

Платформа для тестирования интернета вещей запущена в Беларуси

Технология представлена на «ТИБО-2017» компанией МТС совместно с Huawei и демонстрирует NB-IoT-продукты из многих сфер.

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания МТС запустила платформу для тестирования интернета вещей на основе технологии NB-IoT. Технология предназначена для запуска новых цифровых решений и продуктов, сообщили БЕЛТА в компании.

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Технология представлена на «ТИБО-2017» компанией МТС совместно с Huawei и демонстрирует NB-IoT-продукты из многих сфер. Посетители выставки могут ознакомиться с интернетом вещей в сельском хозяйстве. Это метеостанция с NB-IoT-датчиками, позволяющая производить удаленные замеры температуры, влажности, окружающей среды и почвы, оценивать уровень выпадения осадков, скорость ветра, влажность листа. Платформа проанализирует все показатели и предупредит о возможных рисках — заморозках, потребности в поливе, появлении вредоносных насекомых и других. Информирование происходит через приложение на смартфоне или SMS-сообщение.

Также во время выставки посетители смогут протестировать трекер для детей в виде браслета и трекер для домашних животных. В этом случае интернет вещей позволяет контролировать любые перемещения, следить за показаниями пульса и сна. Кроме того, с помощью этого решения можно получать и отправлять звуковые сообщения.

Еще один продукт — «Умный замок» представляет собой мобильное приложение, разработанное для пунктов проката велосипедов: пользователь может оплатить услуги, а арендодатель — проконтролировать платеж и отследить местонахождение велосипеда.

В компании проинформировали, что в ближайшее время платформа для интернета вещей будет проходить тестирование на конкретных продуктах, после чего планируется запустить ее в коммерческую эксплуатацию и осуществлять дальнейшее масштабирование проекта.

NB-IoT (NarrowBand Internet of Things) — новая технология, стандартизация которой была завершена в 2016 году. NB-IoT нетребовательна к полосе частот. Дальность действия на открытой местности — до 22 км, что позволяет обеспечивать устойчивое покрытие в труднодоступных местах. Передатчики NB-IoT способны работать в сети оператора до 10 лет от автономного миниатюрного аккумулятора.

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