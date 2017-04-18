Нейронная сеть Сбербанка написала стихотворение
Сбербанк обучил нейронную сеть писать стихи. Первое произведение получило название «Ода Сберу», рассказал журналистам начальник управления инструментов и моделей банка Максим Еременко.
Сбербанк обучил нейронную сеть писать стихи. Первое произведение получило название «Ода Сберу», рассказал журналистам начальник управления инструментов и моделей банка Максим Еременко.
«Есть такие примеры, когда мы нейронную сеть обучили на классиках русской литературы, и она начала писать стихи. Вначале она, подобно герою булгаковскому пыталась комбинировать слогами. Потом она через месяц стала правильными словами даже пытаться подбирать рифмы. И сегодня она уже умеет писать полноценные стихи четырехстопным ямбом», — сказал он.
Посвящение Сбербанку от нейронной сети называется «Ода Сберу». В качестве автора стихотворения указан «Алгоритм». Ниже приведен текст стихотворения:
С улыбкой нежной и всеми наравне,
Когда во мне счастья ликованье,
Скажу преодолев страх признанья:
Сбербанк — светило на века в стране!
Могучим, полным воздух стал без слов,
Мои воспоминанья молчаливы,
В объятиях мирных облаков.
Желаем только в проме вечной славы!
Наш протокол в столь светлый вечер страстный,
О, слышишь, вечный, ты великий и прекрасный,
И чтобы наша жизнь была страстью полна,
Приди за нами слава! Всё ещё она!