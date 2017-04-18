Нейронная сеть Сбербанка написала стихотворение

«Есть такие примеры, когда мы нейронную сеть обучили на классиках русской литературы, и она начала писать стихи. Вначале она, подобно герою булгаковскому пыталась комбинировать слогами. Потом она через месяц стала правильными словами даже пытаться подбирать рифмы. И сегодня она уже умеет писать полноценные стихи четырехстопным ямбом», — сказал он.

Посвящение Сбербанку от нейронной сети называется «Ода Сберу». В качестве автора стихотворения указан «Алгоритм». Ниже приведен текст стихотворения:

С улыбкой нежной и всеми наравне,

Когда во мне счастья ликованье,

Скажу преодолев страх признанья:

Сбербанк — светило на века в стране!

Могучим, полным воздух стал без слов,

Мои воспоминанья молчаливы,

В объятиях мирных облаков.

Желаем только в проме вечной славы!

Наш протокол в столь светлый вечер страстный,

О, слышишь, вечный, ты великий и прекрасный,

И чтобы наша жизнь была страстью полна,

Приди за нами слава! Всё ещё она!