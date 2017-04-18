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14:12 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Промышленное производство в Иркутской области выросло на 4,4%

Индекс в обрабатывающих отраслях составил больше 100%.

Промышленное производство в Иркутской области увеличилось на 4,4% в январе-марте 2017 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В обрабатывающих отраслях индекс производства составил 106,5%. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Иркутскстата.

Добыча полезных ископаемых увеличилась на 3,2%, в том числе сырой нефти и природного газа — на 5,2%. При этом добыча металлических руд сократилась на 7,9%. В обрабатывающих видах деятельности индекс производства составил 106,5%.

«Наибольший рост по сравнению с январем-мартом 2016 года произошел в производстве химических веществ и химических продуктов (в 1,4 раза), автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — на 24%, прочей неметаллической минеральной продукции — на 23, одежды — на 16, машин и оборудования, не включенных в другие группировки, прочих транспортных средств и оборудования — на 11%», — сообщили в пресс-службе.

В некоторых видах обрабатывающих производств произошло уменьшение выпуска продукции. Наибольшее снижение допущено в производстве мебели (на 37% к январю-марту 2016 года). На 32% сократился выпуск в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий, на 27% — прочих готовых изделий.

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