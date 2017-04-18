Промышленное производство в Иркутской области выросло на 4,4%
Индекс в обрабатывающих отраслях составил больше 100%.
Индекс в обрабатывающих отраслях составил больше 100%.
Промышленное производство в Иркутской области увеличилось на 4,4% в
Добыча полезных ископаемых увеличилась на 3,2%, в том числе сырой нефти и природного газа — на 5,2%. При этом добыча металлических руд сократилась на 7,9%. В обрабатывающих видах деятельности индекс производства составил 106,5%.
«Наибольший рост по сравнению с
В некоторых видах обрабатывающих производств произошло уменьшение выпуска продукции. Наибольшее снижение допущено в производстве мебели (на 37% к