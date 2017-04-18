Жители Свердловской области будут больше платить за услуги ЖКХ из-за распределения мусора

Егор Свалов назвал острым вопрос по утилизации батареек. Он подчеркнул, что полномочия по сбору твёрдых бытовых отходов принадлежат не городам, а субъектам федерации.

С 2018 года на территории области будет действовать региональный оператор, аукцион по выбору которого в декабре этого года проведёт министерство ЖКХ Свердловской области. С июля следующего года региональный оператор начнёт деятельность по сортировке мусора на непищевые и пищевые отходы. Региональный оператор также установит системы по сбору батареек и пластика. Затраты на такое разделение лягут на плечи абонентов — их включат в тарифы коммунальных услуг.

Как отметил Егор Свалов, сейчас на Урале существует лишь один завод по утилизации батареек в Челябинске, где их принимают за деньги, и «это тоже затратно». По его словам, в Свердловской области существует только одно предприятие по сортировке мусора, это тоже затрудняет процесс качественной утилизации отходов.