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13:58 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии назвали цены на квартиры

УФА, 18 апр 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Башкортостанстат опубликовал средние цены на жилье в регионе. По итогам I квартала этого года стоимость одного «квадрата» жилья на первичном рынке составила 51,5 тысячи рублей (99,7 процента к уровню цен в IV квартале 2016 года).

Цены на квартиры на первичном рынке чуть дешевле — 49,8 тысячи рублей за квадратный метр. Рост цен, по сравнению с IV кварталом прошлого года, составил в республике 0,2 процента).

Как сообщало ранее агентство «Башинформ», в Уфе стоимость квартир выше. По данным агентства недвижимости «Эксперт», стоимость в уфимских новостройках к концу 2016 года достигла 61,3 тысячи рублей за квадратный метр. На вторичном рынке Уфы «квадрат» жилья обошелся покупателям в 58,9 тысячи рублей.

В целом по республике за первые три месяца 2017 года введено в эксплуатацию 4927 квартир общей площадью 410,2 тысячи квадратных метров. Это на 17,1 процента меньше, чем в январе-марте 2016 года.

На тысячу человек населения в январе-марте 2017 года построен 101 квадратный метр жилья.

Среди регионов Приволжского федерального округа по итогам трех месяцев 2017 года по вводу в действие жилых домов Башкортостан занимает второе место. По вводу жилья на душу населения — четвертое место, после Татарстана, Удмуртской Республики и Республики Марий Эл.

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