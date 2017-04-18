В Башкирии назвали цены на квартиры

Цены на квартиры на первичном рынке чуть дешевле — 49,8 тысячи рублей за квадратный метр. Рост цен, по сравнению с IV кварталом прошлого года, составил в республике 0,2 процента).

Как сообщало ранее агентство «Башинформ», в Уфе стоимость квартир выше. По данным агентства недвижимости «Эксперт», стоимость в уфимских новостройках к концу 2016 года достигла 61,3 тысячи рублей за квадратный метр. На вторичном рынке Уфы «квадрат» жилья обошелся покупателям в 58,9 тысячи рублей.

В целом по республике за первые три месяца 2017 года введено в эксплуатацию 4927 квартир общей площадью 410,2 тысячи квадратных метров. Это на 17,1 процента меньше, чем в январе-марте 2016 года.

На тысячу человек населения в январе-марте 2017 года построен 101 квадратный метр жилья.

Среди регионов Приволжского федерального округа по итогам трех месяцев 2017 года по вводу в действие жилых домов Башкортостан занимает второе место. По вводу жилья на душу населения — четвертое место, после Татарстана, Удмуртской Республики и Республики Марий Эл.