220 домов в Краснодаре ждет капитальный ремонт

Поющие трубы и текущие кровли — единственное, что обсуждают на пленарном заседании Гордумы. Пять домов до сих пор так и не получили денег на капитальный ремонт. Всего лишь пять из ста двадцати. И еще есть время, чтобы выполнить план за 2016−2017 годы на сто процентов. А еще появились средства, чтобы этот план увеличить в два раза.

— Нам на 2017 год было выделено 343 миллиона рублей. Сейчас дополнительно выделяют еще 440. Это приличная сумма, 50 процентов которой можно будет в этом году направить на лифты, — говорит Вячеслав Буренок, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу городской Думы Краснодара.

А также на ремонт инженерных коммуникаций, фасадов и кровли. Это за счет того, что вырос и процент тех, кто добросовестно оплачивает счета региональному фонду. Благодаря поступившим накоплениям, в этом году капитальный ремонт проведут в 220 домах Краснодара. И теперь ставят другой вопрос: успеют ли весь объем выполнить в срок?

— Мы планируем наше постановление издать на этой неделе, тут же предадим в министерство и приступим к конкурсу. Времени достаточно, — говорит Андрей Лащ, заместитель директора департамента городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Краснодара.

Высоким остается и процент тех, кто квитанцию за капитальный ремонт оставляет неоплаченной — больше пятидесяти процентов. Теперь работы должно прибавиться у судебных приставов. Усилят и разъяснительную работу. А также планируют внести изменения для жителей малоэтажных домов, которым накопить на капитальный ремонт по действующему тарифу практически невозможно.

— После первого июня будет принят приказ. И рассмотрят, я надеюсь, градации от этажности. Если это возможно в рамках законодательства. Наверное, будет принят какой-то другой тариф, который позволит людям надеяться, что при их жизни будет хоть какой-то ремонт, — говорит Людмила Головченко, депутат городской Думы Краснодара.

Будет сделан шаг навстречу и тем, кому положены льготы на оплату капитального ремонта. Вскоре получить компенсацию в службе социальной защиты можно будет без лишних справок.