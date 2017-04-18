Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Боярская, Лютаева и Макеева представили «Анну Каренину»
Меркель передала британским спецслужбам досье на Путина
На рынке появилось множество нераспроданного жилья
Поcт дочери президента Киргизии о кормлении вызвал скандал
Как выглядит 34-летняя дочь Екатерины Андреевой
«Там есть спонсоры» Медведев впервые прокомментировал протестные акции
От Фрейндлих до Утяшевой: звезды на премьере фильма «Большой»
Екатерина Волкова с мужем будет вести новое телешоу
На рынке Ленобласти активизировались мошенники
Лучшие идеи для оформления совмещенного санузла
"Нас бы все равно покрошили": Савченко о событиях 2014 года
Эксперты о том, что будет, если США ударят по КНДР
Как выглядит 34-летняя дочь Екатерины Андреевой
Дочь Кадырова рассказала о замужестве и отношениях с отцом
Подлодка РФ сможет уничтожить весь Атлантический флот США – СМИ
«Киев приперли к стенке»: СМИ о докладе по Boeing
Бояться или смеяться: автомобили полиции Нью-Йорка
В США строят самую длинную автомойку в мире
Фоторепортажи
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
22Цвет нации
10Полюс холода
16:46 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

220 домов в Краснодаре ждет капитальный ремонт

В этом году в городе отремонтируют в два раза больше многоэтажек, чем в прошлом.

Поющие трубы и текущие кровли — единственное, что обсуждают на пленарном заседании Гордумы. Пять домов до сих пор так и не получили денег на капитальный ремонт. Всего лишь пять из ста двадцати. И еще есть время, чтобы выполнить план за 2016−2017 годы на сто процентов. А еще появились средства, чтобы этот план увеличить в два раза.

— Нам на 2017 год было выделено 343 миллиона рублей. Сейчас дополнительно выделяют еще 440. Это приличная сумма, 50 процентов которой можно будет в этом году направить на лифты, — говорит Вячеслав Буренок, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу городской Думы Краснодара.

А также на ремонт инженерных коммуникаций, фасадов и кровли. Это за счет того, что вырос и процент тех, кто добросовестно оплачивает счета региональному фонду. Благодаря поступившим накоплениям, в этом году капитальный ремонт проведут в 220 домах Краснодара. И теперь ставят другой вопрос: успеют ли весь объем выполнить в срок?

— Мы планируем наше постановление издать на этой неделе, тут же предадим в министерство и приступим к конкурсу. Времени достаточно, — говорит Андрей Лащ, заместитель директора департамента городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Краснодара.

Высоким остается и процент тех, кто квитанцию за капитальный ремонт оставляет неоплаченной — больше пятидесяти процентов. Теперь работы должно прибавиться у судебных приставов. Усилят и разъяснительную работу. А также планируют внести изменения для жителей малоэтажных домов, которым накопить на капитальный ремонт по действующему тарифу практически невозможно.

— После первого июня будет принят приказ. И рассмотрят, я надеюсь, градации от этажности. Если это возможно в рамках законодательства. Наверное, будет принят какой-то другой тариф, который позволит людям надеяться, что при их жизни будет хоть какой-то ремонт, — говорит Людмила Головченко, депутат городской Думы Краснодара.

Будет сделан шаг навстречу и тем, кому положены льготы на оплату капитального ремонта. Вскоре получить компенсацию в службе социальной защиты можно будет без лишних справок.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 В Храме Гроба Господня творятся необъяснимые вещи
70-летний миллионер тестирует невест жесткими методами
В Храме Гроба Господня творятся необъяснимые вещи
Суд арестовал предполагаемого организатора теракта в Петербурге
Роспотребнадзор одобрил запрет на возврат непроданного хлеба
Путин сравнил выдающих микрозаймы со процентщицей Достоевского
Законопроект о Светлом пасхальном понедельнике внесен в Госдуму
СМИ заподозрили Трампа в неразличении Ким Чен Ына и Ким Чен Ира
В Мосуле ликвидирован один из главарей ИГ по прозвищу Русский
Тереза Мэй объявила о досрочных выборах в парламент Британии
Спорт
«Лестер» — «Атлетико», «Реал» — «Бавария»: превью Лиги чемпионов Сегодня вечером будут сыграны два ответных четвертьфинальных матча Лиги чемпионов. Рассказываем последние новости о командах
Авто
Красивый и современный: новый кроссовер из Китая Chery представила в Шанхае эффектный концепт-кар Tiggo Coupe
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
От Оленьки до мадам Зизи: Светлана Немоляева отмечает 80-летие Одной из ведущих актрис Театра им. В. Маяковского и любимице зрителей комедий Эльдара Рязанова Светлане Немоляевой исполняется 80 лет. Вспоминаем ее путь к успеху и лучшие роли — в архивных кадрах.
Недвижимость
Лучшие идеи для оформления совмещенного санузла
Общественность Петербурга отстояла парк Малиновка
На рынке появилось много нераспроданного жилья
Под Новосибирском рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
Леди
Почему очень модно одеваться во все черное К черному цвету всегда было двоякое отношение: на протяжении веков он ассоциировался с трауром, бедностью и печалью, но в то же время его считали поэтичным.
Дети
Матерей-одиночек лишили пособий из-за «случайных детей» Автор поправок заявил, что такие дети появляются на свет «после корпоративчиков и междусобойчиков», и потому не имеют права на поддержку из бюджета.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь