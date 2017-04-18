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14:21 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Урал станет центром промышленного туризма

Предприятия вскоре смогут принимать туристов.

Промышленные предприятия вскоре смогут принимать туристов. Такую идею предложили в Свердловской области. Как и на Южном Урале, там есть богатое историческое наследие — демидовские производства и современные заводы. Все перспективы туризма обсуждались на крупнейшей международной выставке «Лето».

В павильонах «Экспо-центра» все популярные туристические направления: Хорватия, Турция, Чехия, Болгария, десятки других стран. Их представители часами готовы рассказывать сотням посетителей форума о преимуществах зарубежного отдыха.

Но и туристам из Европы есть что посмотреть и на Урале. Кто-то, например, просто мечтает увидеть и главное — почувствовать на себе нашу зиму.

«Африканским туристам я бы посоветовал выйти из захватывающего и жаркого солнца, отправиться к вам на Урал, посмотреть, а может быть даже окунуться в ваш снежок, которого здесь гораздо больше, чем в Африке», — говорит председатель агентства по туризму провинции Мпумаланга (ЮАР) Нзима Джонсон.

А некоторых гостей интересует Урал промышленный. Именно это направление стало главной темой форума. Привлекать в область туристов предлагают не только ради уникальных природных ландшафтов — здесь можно многое узнать, например, о металлургическом производстве.

«Это уникальное наследие Демидовых, это горнозаводские поселения-пристани, которые расположены в окрестностях реки Чусовой. Множество предприятий-музеев, которые рассказывают об истории становления и развития промышленности на Урале», — отметил первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов.

Причем посещением только промышленных музеев туристы могут не ограничиваться. Отныне в Свердловской области гостям готовы показывать действующие предприятия горнодобывающей, машиностроительной и даже атомной отрасли.

Согласно этой стратегии посещение различных промышленных предприятий региона поможет стать Уралу туристической Меккой. Правда, чтобы попасть, например, на атомную электростанцию придется оформлять заявку почти за месяц.

«Мы должны популяризировать наши достижения в науке, технике, технологиях. Труд и наших ученых, и рабочих, и эксплуатационщиков. Мы не должны ни в коем случае эти достижения скрывать. Мы их должны показывать и гордиться трудом наших людей», — считает руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

Правда, пока такую возможность получат лишь российские туристы. Но позже, возможно, большинство уральских предприятий станут доступны и для зарубежных.

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