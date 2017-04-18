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14:29 (мск), источник: PROUFU.ru

Ирек Ялалов назвал среднюю зарплату в Уфе

Сегодня на оперативном совещании в мэрии Уфы глава администрации Ирек Ялалов озвучил среднемесячные зарплаты в городе.

Источник: Proufu.ru

«Среднемесячная заработная плата на предприятиях и в организациях в январе-феврале 2017 года составила 36 528 рублей», — сообщил он.

По сравнению с прошлым годом номинальная зарплата выросла на 8,1 процента, а реальная этим же временем на 4,1 процента.

Также стало известно об уровне безработицы в Уфе. Количество безработных по официальной информации снизилось на 15 процентов.

Напомним, что ранее Росстат опубликовал данные по среднемесячной заработной плате в Башкирии по определенным категориям граждан.

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