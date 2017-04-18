Ирек Ялалов назвал среднюю зарплату в Уфе
Сегодня на оперативном совещании в мэрии Уфы глава администрации Ирек Ялалов озвучил среднемесячные зарплаты в городе.
Сегодня на оперативном совещании в мэрии Уфы глава администрации Ирек Ялалов озвучил среднемесячные зарплаты в городе.
«Среднемесячная заработная плата на предприятиях и в организациях в
По сравнению с прошлым годом номинальная зарплата выросла на 8,1 процента, а реальная этим же временем на 4,1 процента.
Также стало известно об уровне безработицы в Уфе. Количество безработных по официальной информации снизилось на 15 процентов.
Напомним, что ранее Росстат опубликовал данные по среднемесячной заработной плате в Башкирии по определенным категориям граждан.