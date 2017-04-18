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14:39 (мск), источник: NewsKo

Финансирование дорожного строительства в Прикамье увеличат на 1,7 млрд рублей

Сегодня, 18 апреля, на заседании комитета по развитию инфраструктуры с инициативой об увеличении финансирования проекта дорожного строительства выступил и.о. министра транспорта края Николай Уханов.

По его словам, возможность увеличить финансирование автодорожного строительства на 2017−2019 годы стало возможным за счёт неиспользованных в 2016 году средств. Тогда перечень объектов автодорожного строительства освоили лишь на 26%. Кроме того, в эту сумму вошли дополнительные доходы регионального дорожного фонда.

Стоит отметить, что реконструкция Восточного обхода Перми может завершиться к 2019 году, тогда как ранее сдать этот объект планировалось не раньше 2022 года. Расходы на его строительство за три года планируется увеличить на 1,6 млрд руб. На 314 млн руб. — в 2017 году, на 700 млн руб. и 550,8 млн руб. в 2018 и 2019 соответственно.

Кроме того, планируется перераспределить выделяемые средства на завершение работ по шоссе Космонавтов на участке «Мулянка-Аэропорт» — финансирование дороги предлагается увеличить на 6,4 млн руб. Дополнительные средства (29 млн руб.) будут вложены в обустройство стационарных пунктов весового контроля на трассах Пермь-Соликамск и Пермь-Березники.

Но на некоторых объектах финансирование, напротив, сократится — на строительство надземного перехода рядом с д. Залесная (на 1,4 млн руб.) и реконструкцию трассы Соликамск-Красновишерск (2,1 млн руб.). 40 млн руб перераспределятся с реконструкции трёх мостовых переходов через реку Качка.

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