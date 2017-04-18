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14:58 (мск), источник: АиФ Омск

Посевная в Омской области стартует уже 10 мая

Аграрии региона приобретут 910 единиц новой техники.

Источник: Reuters

Посевная в Омской области стартует уже 10 мая. Как пишет портал «Омская губерния», к началу работ всё готово. Хозяйствами закуплены кондиционные семена, отремонтирована действующая техника, аграрии готовятся приобрести ещё 910 единиц сельскохозяйственных машин и оборудования со скидкой.

«Агропромышленный комплекс региона демонстрирует уверенный рост. Необходимо активно поработать в животноводстве, где уже в первом квартале 2017 года достигнут рост поголовья и увеличились удои в среднем до 13 литров на корову в сутки. АПК демонстрирует высокую инвестиционную активность. На 1 рубль господдержки в прошлом году привлекалось до 1,4 рубля инвестиций. Это говорит о том, что экономические рычаги, стимулирующие развитие отрасли, работают эффективно», — цитирует издании слова Максима Чекусова, министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области.

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