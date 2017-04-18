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16:21 (мск), источник: Новый Калининград

Правительство области намерено начать выпуск «длинных» облигаций

Правительство Калининградской области готовит законопроект, который позволит выпускать облигации со сроком погашения более 10 лет. Об этом, как передает корреспондент «Нового Калининграда.Ru», сообщил врио губернатора Антон Алиханов, комментируя итоги исполнения бюджета региона за 2016 год.

Источник: Новый Калининград

«Исполнение бюджета в 2016 году по сравнению с 2015 годом довольно неплохое с точки зрения дефицита и того, как мы выдержали параметры, прописанные с Минфином РФ. Соглашение, к сожалению, все больше ужесточается — параметры по снижению долга довольно серьезные, — сообщил Алиханов. — Впервые мы в прошлом году разместили облигации, планируем эту практику продолжить. В этом году хотим принять закон, который позволит нам размещать более “длинные” облигации со сроком погашения более 10 лет. Надеюсь, это нам даст возможность снизить нагрузку на бюджет с точки зрения наших кредитных нагрузок».

Отметим, по данным регионального минфина, в 2016 году составил 21,249 млрд рублей. 53% долга составляли бюджетные кредиты из федерального бюджета, 33% — государственные заимствования, в том числе 28% (6 млрд рублей) — кредиты коммерческих банков. Госгарантии составили 14% государственного долга. На обслуживание госдолга бюджет потратил 340 млн рублей.

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