Правительство области намерено начать выпуск «длинных» облигаций

«Исполнение бюджета в 2016 году по сравнению с 2015 годом довольно неплохое с точки зрения дефицита и того, как мы выдержали параметры, прописанные с Минфином РФ. Соглашение, к сожалению, все больше ужесточается — параметры по снижению долга довольно серьезные, — сообщил Алиханов. — Впервые мы в прошлом году разместили облигации, планируем эту практику продолжить. В этом году хотим принять закон, который позволит нам размещать более “длинные” облигации со сроком погашения более 10 лет. Надеюсь, это нам даст возможность снизить нагрузку на бюджет с точки зрения наших кредитных нагрузок».

Отметим, по данным регионального минфина, в 2016 году составил 21,249 млрд рублей. 53% долга составляли бюджетные кредиты из федерального бюджета, 33% — государственные заимствования, в том числе 28% (6 млрд рублей) — кредиты коммерческих банков. Госгарантии составили 14% государственного долга. На обслуживание госдолга бюджет потратил 340 млн рублей.