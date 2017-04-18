Самым богатым вице-губернатором Петербурга стал Говорунов

Исходя из документа, самым богатым из вице-губернаторов в 2016 году стал Александр Говорунов.

Он почти не изменил свой доход (16 млн), хоть и продал два авто — Лексус RX300 и Тойота RAV4 (они есть в декларации 2015 года), теперь первый вице-губернатор остался всего лишь с одной машиной — Ауди Q7. Вероятно, деньги с продажи он мог передать супруге — она, как раз, купила в 2016 году квартиру площадью 108 квадратных метров.

Не изменился доход (2 млн рублей) у вице-губернатора Игоря Албина, хотя он по-прежнему остался владельцем самого экзотического автопарка: Buick Special Straight, Porsche Cayenne, мотоцикл Harley-Davidson, мотовездеход Polaris rzr800.

Член правительства, глава комитета по транспорту Александр Головин в декларациях получил повышение до вице-губернатора (вероятно, речь все же идет об ошибке, пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов был недоступен для комментариев во время публикации).

Наибольшие потери в доходах оказались у вице-губернатора Михаила Мокрецова: его доход снизился с 16 млн до 2 млн рублей, имущество его не изменилось. Также пропали доходы у вице-губернатора Олега Маркова: с 19 до 9 млн рублей (кстати, в числе имущества чиновника значится лодка с подвесным мотором «Казанка»).

Новый вице-губернатор Анна Митянина заработала 2 млн рублей. Собственных транспортных средств она не имеет, зато на мужа записаны автомобиль Grand Сherokee, моторно-гребная лодка «Зеленец», катер «Гризли» 490ДС и мотор Yamaha.

Вице-губернатор Владимир Кириллов увеличил свою собственность. К почти десятку объектов недвижимости, которыми он владеет, добавился садовый дом площадью 43 квадратных метра и земельный участок 25 соток, доход же его за год увеличился вдвое с 2 до 4 млн рублей.

Стоит также отметить, что вся недвижимость членов правительства Петербурга расположена в России.