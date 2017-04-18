Из Волгограда в Анапу будет ходить дополнительный поезд

Как поясняют в Приволжском отделении ЖД, поезд будет останавливаться на станциях «Саратов-1», «Петров Вал», «Волгоград-1», «Морозовская», «Лихая», «Ростов Главный».

Отправляться поезд будет из Саратова с 20 мая по чётным датам в 17:39 по московскому времени (в 18:39 по местному саратовскому времени). Из Волгограда поезд будет отправляться по нечётным датам в 00:36, прибытие в Анапу по нечетным датам в 22:25.

Цена билета в купейный вагон составит 3 568 рублей, в плацкартный — от 1 226 рублей. Поезд состоит из купейных и плацкартных вагонов, которые оснащены установками кондиционирования воздуха.