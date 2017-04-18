Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Собчак прокомментировала откровенные киносцены с Виторганом
СМИ: если Трамп убьет хоть одного русского, Путин сожжет весь мир
Бежавшие в Россию беркутовцы опубликовали видеозаявление
Актриса Екатерина Волкова: «Моей дочери испортили зрение»
Валерия с размахом отметила 49-летие (фото)
КНДР испытывает ракеты ради независимости Токио и Сеул выразили протест в связи с новым запуском ракеты в КНДР
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги
Собчак прокомментировала откровенные киносцены с Виторганом
На рынке появилось множество нераспроданного жилья
В Сибири рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
«Вопрос с Крымом решится сам собой»: СМИ о новом законе Украины
Гиперзвуковой «Циркон» РФ резко ослабит флот США
Валерия с размахом отметила 49-летие (фото)
39-летняя Оксана Федорова откровенно рассказала о муже
Подлодка РФ сможет уничтожить весь Атлантический флот США – СМИ
«Киев приперли к стенке»: СМИ о докладе по Boeing
Mercedes простоял 21 год в гараже из-за рассеянной хозяйки
Водитель промчался по МКАД со скоростью 320 км/ч
Фоторепортажи
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
22Цвет нации
10Полюс холода
16:23 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Из Волгограда в Анапу будет ходить дополнительный поезд

Новый поезд дальнего следования № 526/525 сообщением «Саратов — Волгоград — Анапа» начинает действовать с 20 мая, сообщает ВДТВ со ссылкой на пресс-службу Приволжской железной дороги.

Как поясняют в Приволжском отделении ЖД, поезд будет останавливаться на станциях «Саратов-1», «Петров Вал», «Волгоград-1», «Морозовская», «Лихая», «Ростов Главный».

Отправляться поезд будет из Саратова с 20 мая по чётным датам в 17:39 по московскому времени (в 18:39 по местному саратовскому времени). Из Волгограда поезд будет отправляться по нечётным датам в 00:36, прибытие в Анапу по нечетным датам в 22:25.

Цена билета в купейный вагон составит 3 568 рублей, в плацкартный — от 1 226 рублей. Поезд состоит из купейных и плацкартных вагонов, которые оснащены установками кондиционирования воздуха.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Суд арестовал предполагаемого организатора теракта в Петербурге
Роспотребнадзор одобрил запрет на возврат непроданного хлеба
Путин сравнил выдающих микрозаймы со процентщицей Достоевского
Законопроект о Светлом пасхальном понедельнике внесен в Госдуму
СМИ заподозрили Трампа в неразличении Ким Чен Ына и Ким Чен Ира
В Мосуле ликвидирован один из главарей ИГ по прозвищу Русский
Тереза Мэй объявила о досрочных выборах в парламент Британии
Спорт
«Лестер» — «Атлетико», «Реал» — «Бавария»: превью Лиги чемпионов Сегодня вечером будут сыграны два ответных четвертьфинальных матча Лиги чемпионов. Рассказываем последние новости о командах
Авто
Красивый и современный: новый кроссовер из Китая Chery представила в Шанхае эффектный концепт-кар Tiggo Coupe
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
От Оленьки до мадам Зизи: Светлана Немоляева отмечает 80-летие Одной из ведущих актрис Театра им. В. Маяковского и любимице зрителей комедий Эльдара Рязанова Светлане Немоляевой исполняется 80 лет. Вспоминаем ее путь к успеху и лучшие роли — в архивных кадрах.
Недвижимость
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
На рынке появилось много нераспроданного жилья
Стало известно, в каких странах покупают жилье депутаты
Садовое кольцо сузят ради удобства пешеходов
Леди
Почему очень модно одеваться во все черное К черному цвету всегда было двоякое отношение: на протяжении веков он ассоциировался с трауром, бедностью и печалью, но в то же время его считали поэтичным.
Дети
Матерей-одиночек лишили пособий из-за «случайных детей» Автор поправок заявил, что такие дети появляются на свет «после корпоративчиков и междусобойчиков», и потому не имеют права на поддержку из бюджета.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь