В Молдове взлетели цены на топливо
В ближайшие две недели максимальные цены на топливо станут выше в среднем на 0,7 лея.
В ближайшие две недели максимальные цены на топливо станут выше в среднем на 0,7 лея.
КИШИНЕВ, 18 апр — Sputnik. В период с 19 апреля по 2 мая максимальные розничные цены на бензин и дизтопливо значительно вырастут. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник данные Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ).
Так, со среды бензин марки A-95 подорожает с 17,49 до 18,18 лея. Цена на «дизель» вырастет с 14,84 лея до 15,48 лея.
Согласно новой методологии расчета и применения цен на нефтепродукты, НАРЭ каждые 14 календарных дней, во вторник, устанавливает максимальные цены розничной продажи бензина, дизтоплива и сжиженного газа.
В тот же день каждый оператор рынка нефтепродуктов определяет, исходя из максимальных розничных цен, установленных НАРЭ, стоимость продажи в розницу этих нефтепродуктов, публикует их на своем