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15:47 (мск), источник: Sputnik.md

В Молдове взлетели цены на топливо

В ближайшие две недели максимальные цены на топливо станут выше в среднем на 0,7 лея.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 18 апр — Sputnik. В период с 19 апреля по 2 мая максимальные розничные цены на бензин и дизтопливо значительно вырастут. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник данные Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ).

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Так, со среды бензин марки A-95 подорожает с 17,49 до 18,18 лея. Цена на «дизель» вырастет с 14,84 лея до 15,48 лея.

Согласно новой методологии расчета и применения цен на нефтепродукты, НАРЭ каждые 14 календарных дней, во вторник, устанавливает максимальные цены розничной продажи бензина, дизтоплива и сжиженного газа.

В тот же день каждый оператор рынка нефтепродуктов определяет, исходя из максимальных розничных цен, установленных НАРЭ, стоимость продажи в розницу этих нефтепродуктов, публикует их на своем веб-сайте и отображает на панно на автозаправочных станциях. Повысить цены самостоятельно никто из профильных компаний не может. Нарушителей ждут жесткие санкции, вплоть до отзыва лицензий.

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