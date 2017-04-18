В Молдове взлетели цены на топливо

КИШИНЕВ, 18 апр — Sputnik. В период с 19 апреля по 2 мая максимальные розничные цены на бензин и дизтопливо значительно вырастут. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник данные Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ).

Молдаване в этом году были дисциплинированнее

Так, со среды бензин марки A-95 подорожает с 17,49 до 18,18 лея. Цена на «дизель» вырастет с 14,84 лея до 15,48 лея.

Согласно новой методологии расчета и применения цен на нефтепродукты, НАРЭ каждые 14 календарных дней, во вторник, устанавливает максимальные цены розничной продажи бензина, дизтоплива и сжиженного газа.