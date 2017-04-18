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15:13 (мск), источник: Nakanune.ru

Администрация Екатеринбурга объявила конкурс на реконструкцию Макаровского моста

Сегодня управление капитального строительства Екатеринбурга объявило конкурс на выполнение первого этапа работ по реконструкции моста через реку Исеть по улице Челюскинцев.

На сайте госзакупок опубликованы два лота на проведение работ стоимостью 804 и 940 миллионов рублей, передает корреспондент Накануне.RU.

Генеральный подрядчик разработает рабочую документацию и реконструирует улично-дорожную сеть. Выберут компанию, которая проведет эти работы, 15 мая. Планируется, что сама реконструкция на объекте начнется в июле. Первый этап реконструкции Макаровского моста должен завершиться до 29 ноября 2019 года.

Ранее мост планировали реконструировать к чемпионату мира по футболу в 2018 году. Строители должны были возвести дублер моста, и перенести на него трамвайные пути и поток транспорта, который будет идти в сторону центра города. Движение по самому мосту в сторону вокзала при этом сохранялось.

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