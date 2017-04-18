Администрация Екатеринбурга объявила конкурс на реконструкцию Макаровского моста

На сайте госзакупок опубликованы два лота на проведение работ стоимостью 804 и 940 миллионов рублей, передает корреспондент Накануне.RU.

Генеральный подрядчик разработает рабочую документацию и реконструирует улично-дорожную сеть. Выберут компанию, которая проведет эти работы, 15 мая. Планируется, что сама реконструкция на объекте начнется в июле. Первый этап реконструкции Макаровского моста должен завершиться до 29 ноября 2019 года.

Ранее мост планировали реконструировать к чемпионату мира по футболу в 2018 году. Строители должны были возвести дублер моста, и перенести на него трамвайные пути и поток транспорта, который будет идти в сторону центра города. Движение по самому мосту в сторону вокзала при этом сохранялось.