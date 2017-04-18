Стадион имени Дзержинского оценили в 64 млн руб
Половина объекта уже продана «Камской долине» за 271 млн руб.
Половина объекта уже продана «Камской долине» за 271 млн руб.
Арбитражный суд Пермского края рассмотрит иск арбитражного управляющего ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» Александра Иванова к ООО «Гран» и ООО «БТС Траст».
В своих требованиях завод оспаривает торги и сделку по продаже стадиона «Дзержинец», происшедшие в 2006 году.
Выгодоприобретателем в сделке стали ООО «Гран» и ООО «БТС Траст». Сейчас юристы ЗиД намерены взыскать с этих компаний рыночную стоимость стадиона в размере 550 млн руб. Именно в такую сумму оценили объект эксперты ООО «Пермское представительство Центра независимых судебных экспертиз “ТехЭко”». Компания «ТехЭко» была назначена экспертом по решению суда, ранее она уже проводила экспертизу площадки № 5, возвращённой заводу.
Представители ООО «Гран» и ООО «БТС Траст», в свою очередь, представили два экспертных мнения, которые оценивают стадион значительно дешевле. Так, ООО «СБ-Ресурс», зарегистрированное по тому же адресу, что и ООО «Гран» (ул. Ленина, 60), оценило стадион в 113 млн руб ., а специалист ООО «Пермский центр оценки» Елена Старцева — в 64 млн руб.
Начальник юридической службы ЗиД Василий Шепелев заявляет:
«И тот и другой отчёты, представленные выдвинутыми компанией “Гран” оценщиками, не соответствуют действительности, поскольку не учитывают принцип наиболее эффективного использования имущества, что ведёт к занижению его стоимости. В данном случае наиболее эффективный способ использования — это перевод земли из одного вида разрешённого использования в другой и строительство на его месте жилых домов. В этом случае, реальная оценка стоимости объекта — 550 млн руб.».
Как отмечает заместитель директора ЗиД по безопасности Александр Сентябов, эту точку зрения подтверждает и тот факт, что ранее в 2009 года половина стадиона уже была продана АО «Камская долина» по стоимости порядка 300 млн руб.
«Если умножить эту сумму на два, получается вполне реальная рыночная стоимость этого объекта, которую и имеет смысл учитывать в суде», — говорит источник.
Интересно, что в