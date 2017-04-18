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15:19 (мск), источник: NewsKo

Стадион имени Дзержинского оценили в 64 млн руб

Половина объекта уже продана «Камской долине» за 271 млн руб.

Источник: NewsKo

Арбитражный суд Пермского края рассмотрит иск арбитражного управляющего ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» Александра Иванова к ООО «Гран» и ООО «БТС Траст».

В своих требованиях завод оспаривает торги и сделку по продаже стадиона «Дзержинец», происшедшие в 2006 году.

Выгодоприобретателем в сделке стали ООО «Гран» и ООО «БТС Траст». Сейчас юристы ЗиД намерены взыскать с этих компаний рыночную стоимость стадиона в размере 550 млн руб. Именно в такую сумму оценили объект эксперты ООО «Пермское представительство Центра независимых судебных экспертиз “ТехЭко”». Компания «ТехЭко» была назначена экспертом по решению суда, ранее она уже проводила экспертизу площадки № 5, возвращённой заводу.

Представители ООО «Гран» и ООО «БТС Траст», в свою очередь, представили два экспертных мнения, которые оценивают стадион значительно дешевле. Так, ООО «СБ-Ресурс», зарегистрированное по тому же адресу, что и ООО «Гран» (ул. Ленина, 60), оценило стадион в 113 млн руб ., а специалист ООО «Пермский центр оценки» Елена Старцева — в 64 млн руб.

Начальник юридической службы ЗиД Василий Шепелев заявляет:

«И тот и другой отчёты, представленные выдвинутыми компанией “Гран” оценщиками, не соответствуют действительности, поскольку не учитывают принцип наиболее эффективного использования имущества, что ведёт к занижению его стоимости. В данном случае наиболее эффективный способ использования — это перевод земли из одного вида разрешённого использования в другой и строительство на его месте жилых домов. В этом случае, реальная оценка стоимости объекта — 550 млн руб.».

Как отмечает заместитель директора ЗиД по безопасности Александр Сентябов, эту точку зрения подтверждает и тот факт, что ранее в 2009 года половина стадиона уже была продана АО «Камская долина» по стоимости порядка 300 млн руб.

«Если умножить эту сумму на два, получается вполне реальная рыночная стоимость этого объекта, которую и имеет смысл учитывать в суде», — говорит источник.

Интересно, что в пресс-службе Арбитражного суда Пермского края на вопрос о присутствии на суде 19 апреля журналиста заявили: «Суды по заводу им. Дзержинского закрытые, секретные, и присутствовать на них нельзя».

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