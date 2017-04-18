Славянская ТЭС прекратила работу из-за отсутствия топлива

Ранее приостановили работу Приднепровская, Трипольская, Змиевская и Криворожская ТЭС. Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на статистику Минэнерго относительно ежедневного состояния накопления угля на складах ТЭС и ТЭЦ.

«Славянская ТЭС остановила работу из-за отсутствия топлива», — говорится в документе.

Согласно опубликованным в статистике Минэнерго данным, из антрацитовых ТЭС по состоянию на 18 апреля продолжает работать только Луганская ТЭС, она обеспечивет электричеством северную часть Луганской области. Ожидаемый срок срабатывания складов на этой ТЭС — 44 суток.