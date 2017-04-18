Славянская ТЭС прекратила работу из-за отсутствия топлива
Славянская ТЭС, которая рассчитана на работу на антрацитовом угле, 18 апреля остановила свою работу
Славянская ТЭС, которая рассчитана на работу на антрацитовом угле, 18 апреля остановила свою работу
Ранее приостановили работу Приднепровская, Трипольская, Змиевская и Криворожская ТЭС. Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на статистику Минэнерго относительно ежедневного состояния накопления угля на складах ТЭС и ТЭЦ.
«Славянская ТЭС остановила работу
Согласно опубликованным в статистике Минэнерго данным, из антрацитовых ТЭС по состоянию на 18 апреля продолжает работать только Луганская ТЭС, она обеспечивет электричеством северную часть Луганской области. Ожидаемый срок срабатывания складов на этой ТЭС — 44 суток.
Как сообщалось ранее, 5 апреля Трипольская теплоэлектростанция остановила производство электроэнергии с целью экономии антрацитового угля, а Приднепровская —
Также вслед за Трипольской и Приднепровской приостановила свою работу Змиевская ТЭС. Приостановление ТЭС связано с избыточными мощностями в системе.
Криворожская ТЭС 11 апреля приостановила работу для накопления запасов угля.