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16:40 (мск), источник: 112.ua

Славянская ТЭС прекратила работу из-за отсутствия топлива

Славянская ТЭС, которая рассчитана на работу на антрацитовом угле, 18 апреля остановила свою работу из-за отсутствия топлива.

Источник: 112.ua

Ранее приостановили работу Приднепровская, Трипольская, Змиевская и Криворожская ТЭС. Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на статистику Минэнерго относительно ежедневного состояния накопления угля на складах ТЭС и ТЭЦ.

«Славянская ТЭС остановила работу из-за отсутствия топлива», — говорится в документе.

Согласно опубликованным в статистике Минэнерго данным, из антрацитовых ТЭС по состоянию на 18 апреля продолжает работать только Луганская ТЭС, она обеспечивет электричеством северную часть Луганской области. Ожидаемый срок срабатывания складов на этой ТЭС — 44 суток.

В Украине на угле полностью или частично работают 13 тепловых электростанций, из них шесть — на угле дефицитной антрацитовой группы, который добывается на неконтролируемых территориях Донбасса.

Как сообщалось ранее, 5 апреля Трипольская теплоэлектростанция остановила производство электроэнергии с целью экономии антрацитового угля, а Приднепровская — из-за блокады поставок угля из Донбасса.

Также вслед за Трипольской и Приднепровской приостановила свою работу Змиевская ТЭС. Приостановление ТЭС связано с избыточными мощностями в системе.

Криворожская ТЭС 11 апреля приостановила работу для накопления запасов угля.

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