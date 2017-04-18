Розенко не видит оснований для роста цен на газ и услуги ЖКХ
Благосостояние украинцев не позволяет сокращать количество субсидий. Об этом сообщил
Благосостояние украинцев не позволяет сокращать количество субсидий. Об этом сообщил
Благосостояние украинцев не позволяет сокращать количество субсидий. Об этом сообщил
По его словам, правительство не намерено насильно, «через колено» сокращать число украинцев, которые должны получать субсидии.
«Скорее всего, речь идет о постепенном процессе сокращения субсидий, когда у людей будут увеличиваться доходы, а это значит, что люди постепенно смогут самостоятельно оплачивать услуги ЖКХ», — пояснил чиновник.
Также он отметил, что это возможно с условием, что цена на газ и на услуги ЖКХ будет фиксированной.
«На этот сезон Кабмин установил цену на газ в размере 6800 грн, что отвечает и прошлому сезону, поэтому нет никаких оснований говорить о подорожании цены на газ в следующем отопительном сезоне, как и на услуги ЖКХ», — подчеркнул Розенко.
Кроме этого он прокомментировал ситуацию с оплатой населением этих услуг. Так,
«Такими услугами воспользовались около 200 тысяч семей, тогда как субсидии получают 7,8 млн украинских семей», — подытожил чиновник.