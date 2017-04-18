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15:42 (мск), источник: Капитал

Розенко не видит оснований для роста цен на газ и услуги ЖКХ

Благосостояние украинцев не позволяет сокращать количество субсидий. Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

Источник: Капитал

Благосостояние украинцев не позволяет сокращать количество субсидий. Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает NewsOne.

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По его словам, правительство не намерено насильно, «через колено» сокращать число украинцев, которые должны получать субсидии.

«Скорее всего, речь идет о постепенном процессе сокращения субсидий, когда у людей будут увеличиваться доходы, а это значит, что люди постепенно смогут самостоятельно оплачивать услуги ЖКХ», — пояснил чиновник.

Также он отметил, что это возможно с условием, что цена на газ и на услуги ЖКХ будет фиксированной.

«На этот сезон Кабмин установил цену на газ в размере 6800 грн, что отвечает и прошлому сезону, поэтому нет никаких оснований говорить о подорожании цены на газ в следующем отопительном сезоне, как и на услуги ЖКХ», — подчеркнул Розенко.

Кроме этого он прокомментировал ситуацию с оплатой населением этих услуг. Так, вице-премьер заверил, что те, кто получают субсидии, практически 100%-но рассчитываются по квитанциям. Тогда как тем украинцам, которые не получают субсидии, доступна такая услуга, как отсрочка платежей — когда человек мог зимой платить лишь часть необходимой суммы, а все остальное — ему перенеслось в летние квитанции.

«Такими услугами воспользовались около 200 тысяч семей, тогда как субсидии получают 7,8 млн украинских семей», — подытожил чиновник.

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