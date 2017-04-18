Евро и доллар подешевели на торгах 18 апреля

Стоимость евро уменьшилась незначительно — на 0,03% или 0,06 копейки до 2,0008 белорусского рубля. С начала апреля курс евровалюты рухнул уже на 4,42 копейки или 2,16%.

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Доллар потерял 0,15% цены или 0,28 копейки до 1,8797 белорусского рубля. За последние шесть торговых сессий доллар смог укрепиться всего один раз и лишь на 0,08 копейки.

Сотня российских рублей потяжелела на 0,22% или 0,73 копейки до 3,3536 белорусского рубля. Непрерывное укрепление российской валюты продолжается уже шестые торги.

Значение корзины валют сегодня выросло на 0,04%.

Напомним, на торгах в понедельник, 17 апреля, подорожали все основные валюты.

Подготовила Юлия РАК.