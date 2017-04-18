В Омске напротив МСЧ-10 хотят построить гостиничный комплекс

Он сообщил о планах построить новое здание в районе улиц Булатова-Госпитальная-Фрунзе — административно-гостиничного комплекса с многоуровневой подземной стоянкой.

У членов комиссии возникли сомнения — так, депутат горсовета Василий Мамонтов отметил, что эта зона относится к ОД-3, где возможно размещение только объектов здравоохранения. Никаких гостиниц там появиться не может. Капустин возразил, что этот участок относится к ОД-1, где можно строить здания общественно-делового назначения.

«А как вы решаете вопрос с памятниками? Сейчас по новым нормативам устанавливается охранная зона, нужно согласовывать с учреждениями культуры. Сейчас мы внесем изменения, а минкультуры вам не согласует. Нужно делать расчеты, согласовывать с правительством, это серьезная процедура», — поинтересовался руководитель департамента архитектуры Евгений Зоммер, на что Капустин заявил о готовности разработать проект такой охранной зоны.

В итоге, глава депархитектуры порекомендовал отработать все эти вопросы и затем снова обратиться в департамент.