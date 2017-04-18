Крым готов заключить 25 соглашений и меморандумов на полях ЯМЭФ

Ранее сообщалось, что свое участие в третьем по счету ЯМЭФ, который пройдет с 20 по 22 апреля, подтвердили 1,5 тысячи человек из более чем 40 стран. Это известные политики, экономисты, бизнесмены, инвесторы.

Среди подготовленных документов: три инвестиционных соглашения о реализации проектов на территории Крыма, три инвестиционных меморандума, соглашения о сотрудничестве с Курчатовским институтом, «Опорой России», Фондом развития промышленности и Агентством инвестиций в социальную сферу и другие. В планах также подписание соглашения о культурном сотрудничестве между Ялтой и итальянским городом Ровиго.

Кроме того, высокий интерес к форуму исходит от крымского бизнеса. Заявок на участие поступило в разы больше, чем ожидалось. В связи с этим принято решение увеличить квоту для предпринимателей из Крыма со 150 до 300 мест.