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16:09 (мск), источник: РИА Крым

Крым готов заключить 25 соглашений и меморандумов на полях ЯМЭФ

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр — РИА Новости (Крым). На полях Ялтинского международного экономического форума планируется подписать 25 соглашений и меморандумов, сообщила замминистра экономического развития Крыма Анна Коваленко.

Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что свое участие в третьем по счету ЯМЭФ, который пройдет с 20 по 22 апреля, подтвердили 1,5 тысячи человек из более чем 40 стран. Это известные политики, экономисты, бизнесмены, инвесторы.

Среди подготовленных документов: три инвестиционных соглашения о реализации проектов на территории Крыма, три инвестиционных меморандума, соглашения о сотрудничестве с Курчатовским институтом, «Опорой России», Фондом развития промышленности и Агентством инвестиций в социальную сферу и другие. В планах также подписание соглашения о культурном сотрудничестве между Ялтой и итальянским городом Ровиго.

Кроме того, высокий интерес к форуму исходит от крымского бизнеса. Заявок на участие поступило в разы больше, чем ожидалось. В связи с этим принято решение увеличить квоту для предпринимателей из Крыма со 150 до 300 мест.

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