Институт плодоводства: урожай яблок в этом году будет плохой
МИНСК, 18 апр — Sputnik. Урожая плодовых деревьев в этом году будет плохим
МИНСК, 18 апр — Sputnik. Урожая плодовых деревьев в этом году будет плохим
Холодная и дождливая погода установилась в Беларуси: местами по республике случались ночные заморозки. Многие белорусы
«Ущерб плодовым деревьям погода нанесла еще осенью — когда были неожиданные заморозки и резкие перепады температур. Тогда деревья еще не успели перейти на “зимний” режим и были во многом повреждены», — рассказала Sputnik ученый.
Собеседник агентства отметила: дальнейшие резкие перепады температуры зимой и осенью также были вредны для плодовых деревьев. Если же сейчас плодовые уже цветут в южных районах республики — это не значит, что урожай яблок будет.
«Если сейчас цветут деревья, скажем, в Брестской и Гродненской областях, то падение ночью температуры до —3 градусов — это гибель пестиков. Потом, соответственно, не будет урожая», — отметила Леонович.
Как отметила специалист, урожай в этом году будет плохой у плодовых деревьев — именно
«Спасать свои деревья уже поздно — они уже повреждены, у них разрушена внутренняя система и в цветах нет пестиков. Да и панацеи здесь никакой нет, все зависит от погоды, — дала неутешительный прогноз эксперт Института плодоводства.