Институт плодоводства: урожай яблок в этом году будет плохой

Холодная и дождливая погода установилась в Беларуси: местами по республике случались ночные заморозки. Многие белорусы из-за таких изменений задались вопросом: не пострадают ли их сады из-за холодов? За ответом на этот вопрос Sputnik обратился к старшему научному сотруднику отдела селекции плодовых культур РУП «Институт плодоводства» кандидату сельскохозяйственных наук Ирине Леонович.

«Ущерб плодовым деревьям погода нанесла еще осенью — когда были неожиданные заморозки и резкие перепады температур. Тогда деревья еще не успели перейти на “зимний” режим и были во многом повреждены», — рассказала Sputnik ученый.

Собеседник агентства отметила: дальнейшие резкие перепады температуры зимой и осенью также были вредны для плодовых деревьев. Если же сейчас плодовые уже цветут в южных районах республики — это не значит, что урожай яблок будет.

«Если сейчас цветут деревья, скажем, в Брестской и Гродненской областях, то падение ночью температуры до —3 градусов — это гибель пестиков. Потом, соответственно, не будет урожая», — отметила Леонович.

Как отметила специалист, урожай в этом году будет плохой у плодовых деревьев — именно из-за отмерзших пестиков.

«Спасать свои деревья уже поздно — они уже повреждены, у них разрушена внутренняя система и в цветах нет пестиков. Да и панацеи здесь никакой нет, все зависит от погоды, — дала неутешительный прогноз эксперт Института плодоводства.