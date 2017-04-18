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17:19 (мск), источник: Sputnik.by

Институт плодоводства: урожай яблок в этом году будет плохой

МИНСК, 18 апр — Sputnik. Урожая плодовых деревьев в этом году будет плохим из-за резких перепадов температуры воздуха прошлой осенью и зимой, рассказали Sputnik во вторник в Институте плодоводства Беларуси.

Источник: Reuters

Холодная и дождливая погода установилась в Беларуси: местами по республике случались ночные заморозки. Многие белорусы из-за таких изменений задались вопросом: не пострадают ли их сады из-за холодов? За ответом на этот вопрос Sputnik обратился к старшему научному сотруднику отдела селекции плодовых культур РУП «Институт плодоводства» кандидату сельскохозяйственных наук Ирине Леонович.

«Ущерб плодовым деревьям погода нанесла еще осенью — когда были неожиданные заморозки и резкие перепады температур. Тогда деревья еще не успели перейти на “зимний” режим и были во многом повреждены», — рассказала Sputnik ученый.

Собеседник агентства отметила: дальнейшие резкие перепады температуры зимой и осенью также были вредны для плодовых деревьев. Если же сейчас плодовые уже цветут в южных районах республики — это не значит, что урожай яблок будет.

«Если сейчас цветут деревья, скажем, в Брестской и Гродненской областях, то падение ночью температуры до —3 градусов — это гибель пестиков. Потом, соответственно, не будет урожая», — отметила Леонович.

Как отметила специалист, урожай в этом году будет плохой у плодовых деревьев — именно из-за отмерзших пестиков.

«Спасать свои деревья уже поздно — они уже повреждены, у них разрушена внутренняя система и в цветах нет пестиков. Да и панацеи здесь никакой нет, все зависит от погоды, — дала неутешительный прогноз эксперт Института плодоводства.

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