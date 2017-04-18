Air Canada запретила 10-летнему ребенку перелет с семьей из-за овербукинга
Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU — Канадская семья была вынуждена отказаться от билетов на рейс Air Canada и добираться до места пересадки на автомобиле, поскольку
Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU — Канадская семья была вынуждена отказаться от билетов на рейс Air Canada и добираться до места пересадки на автомобиле, поскольку
По данным The Vancouver Sun, Air Canada на этой неделе принесла официальные извинения и сообщила о выплате «очень щедрой компенсации». Семье был предложен ваучер на 2,5 тыс. канадских долларов ($1876) сроком на год. Кроме того, авиаперевозчик пообещал оплатить дополнительные расходы.
Отец семейства Бретт Дойл еще в марте забронировал четыре авиабилета для мартовского отпуска на
Когда пришло время регистрироваться на рейс, выяснилось, что его 10-летнему сыну Коулу не нашлось места в салоне. После нескольких часов телефонных переговоров с Air Canada и поездки в аэропорт выяснилось, что на самолет, рассчитанный на 28 пассажиров, было продано 34 билета.
«Нам сказали, что крайне маловероятно, чтобы шесть человек отказались от полета в мартовские каникулы», — вспоминает Дойл.
Как сообщает телеканал CBC, его жена Шанна хотела отказаться от полета в пользу сына, но представители Air Canada заявили ей, что она не вправе выбирать, кому передать место: в случае появления свободных мест приоритет за теми, кто чаще пользуется услугами авиакомпании.
Агент в аэропорту рекомендовал добраться до Монктона (два часа автомобилем) и лететь в Монреаль оттуда. Однако в Монктоне выяснилось, что нужный рейс отменен, и Дойлы потратили еще 2,5 часа на поездку в Галифакс, где застряли на ночь в отеле, и лишь с утра смогли вылететь в Монреаль.
Отпуск на
Злоключения Дойлов продолжают серию скандалов, связанных с овербукингом на североамериканских рейсах и другими проблемами авиаперевозок. Так, в апреле United Airlines силой высадила 69-летнего пассажира из самолета, чтобы перевезти собственных сотрудников.
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