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16:45 (мск), источник: Интерфакс

Air Canada запретила 10-летнему ребенку перелет с семьей из-за овербукинга

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU — Канадская семья была вынуждена отказаться от билетов на рейс Air Canada и добираться до места пересадки на автомобиле, поскольку из-за овербукинга авиакомпания лишила места их 10-летнего сына.

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По данным The Vancouver Sun, Air Canada на этой неделе принесла официальные извинения и сообщила о выплате «очень щедрой компенсации». Семье был предложен ваучер на 2,5 тыс. канадских долларов ($1876) сроком на год. Кроме того, авиаперевозчик пообещал оплатить дополнительные расходы.

Отец семейства Бретт Дойл еще в марте забронировал четыре авиабилета для мартовского отпуска на Коста-Рике, при этом прямого рейса из Шарлоттауна, где проживают Дойлы, не было, и их ждала пересадка в аэропорту Монреаля.

Когда пришло время регистрироваться на рейс, выяснилось, что его 10-летнему сыну Коулу не нашлось места в салоне. После нескольких часов телефонных переговоров с Air Canada и поездки в аэропорт выяснилось, что на самолет, рассчитанный на 28 пассажиров, было продано 34 билета.

«Нам сказали, что крайне маловероятно, чтобы шесть человек отказались от полета в мартовские каникулы», — вспоминает Дойл.

Как сообщает телеканал CBC, его жена Шанна хотела отказаться от полета в пользу сына, но представители Air Canada заявили ей, что она не вправе выбирать, кому передать место: в случае появления свободных мест приоритет за теми, кто чаще пользуется услугами авиакомпании.

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Агент в аэропорту рекомендовал добраться до Монктона (два часа автомобилем) и лететь в Монреаль оттуда. Однако в Монктоне выяснилось, что нужный рейс отменен, и Дойлы потратили еще 2,5 часа на поездку в Галифакс, где застряли на ночь в отеле, и лишь с утра смогли вылететь в Монреаль.

Отпуск на Коста-Рике прошел удачно, но дополнительные расходы, чтобы добраться туда, составили от 800 до 1000 канадских долларов — плюс родителям пришлось брать лишний день отпуска, чтобы не потерять билеты из Монреаля.

Злоключения Дойлов продолжают серию скандалов, связанных с овербукингом на североамериканских рейсах и другими проблемами авиаперевозок. Так, в апреле United Airlines силой высадила 69-летнего пассажира из самолета, чтобы перевезти собственных сотрудников.

Комментарии
3
Иван Петров
Победа, учись как надо делать.
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ДК
Торжество демократии.
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Kellie Shelton
Снова вечерняя скука застала врасплох?
Красотки твоего города ждут настоящих мужчин!
Заходи на ➜ ⒺⒷⒶⒹ. ⓇⓊ
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