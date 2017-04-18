Air Canada запретила 10-летнему ребенку перелет с семьей из-за овербукинга

По данным The Vancouver Sun, Air Canada на этой неделе принесла официальные извинения и сообщила о выплате «очень щедрой компенсации». Семье был предложен ваучер на 2,5 тыс. канадских долларов ($1876) сроком на год. Кроме того, авиаперевозчик пообещал оплатить дополнительные расходы.

Отец семейства Бретт Дойл еще в марте забронировал четыре авиабилета для мартовского отпуска на Коста-Рике, при этом прямого рейса из Шарлоттауна, где проживают Дойлы, не было, и их ждала пересадка в аэропорту Монреаля.

Когда пришло время регистрироваться на рейс, выяснилось, что его 10-летнему сыну Коулу не нашлось места в салоне. После нескольких часов телефонных переговоров с Air Canada и поездки в аэропорт выяснилось, что на самолет, рассчитанный на 28 пассажиров, было продано 34 билета.

«Нам сказали, что крайне маловероятно, чтобы шесть человек отказались от полета в мартовские каникулы», — вспоминает Дойл.

Как сообщает телеканал CBC, его жена Шанна хотела отказаться от полета в пользу сына, но представители Air Canada заявили ей, что она не вправе выбирать, кому передать место: в случае появления свободных мест приоритет за теми, кто чаще пользуется услугами авиакомпании.