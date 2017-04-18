Молодежь региона ориентируют на работу на заводах
В рамках профориентационной акции 18 апреля для будущих выпускников на крупном предприятии Волжского провели экскурсию.
В рамках профориентационной акции 18 апреля для будущих выпускников на крупном предприятии Волжского провели экскурсию.
Во всероссийской «Неделе без турникетов» принимает участие АО «Волтайр-Пром» — ведущий отечественный производитель шин для автомобилей и сельскохозяйственной техники: на завод попали учащиеся школы № 20 города Волжского, Волжского политехнического техникума и ВПИ (филиала Волгоградского государственного технического университета. Для будущих специалистов и тех, кто еще только определяется с выбором профессии сотрудники предприятия провели экскурсию, показав все этапы производства шин. Целями мероприятий, проводимых в рамках «Недели без турникетов», являются популяризация востребованных в промышленности специальностей, повышение престижа труда рабочих и инженеров.
— Мы неоднократно думали о такой акции, как экскурсии для школьников. Но раньше сталкивались с некоторым непониманием и даже страхом со стороны школ, потому что предприятие достаточно сложное с точки зрения техники безопасности. Благодаря проекту мы получили возможность предоставить доступ на завод молодому резерву, тем, кто, возможно, через
Юные гости предприятия получили уникальную возможность отследить все этапы производства шин. Во время экскурсии учащимся школы и волжских политехов показали оборудование, на котором в ближайшее время будет производиться новая продукция — крупногабаритные сельскохозяйственные шины.
— Часть оборудования, на котором производятся шины, приобретена в рамках государственной поддержки инвестиций в сельскохозяйственную отрасль России, которую предоставляет Министерство промышленности и торговли РФ. Наше правительство уделяет большое внимание сельскому хозяйству. «Волтайр-Пром» — один из основных поставщиков для всех колхозов и фермеров Российской Федерации: большая доля рынка обеспечивается нашим заводом, ведь более 70% продукции — это сельскохозяйственные шины. Один сборочный станок, закупленный в рамках программы господдержки уже поступил, еще один такой же будет здесь стоять, — рассказала Ольга Шилина.
Шинники сообщили участникам экскурсии, что приступили к реализации масштабного инвестиционного проекта, задачи которого — увеличение объемов производства и освоение выпуска новых типоразмеров сельхозшин.
Запуск новой линии запланирован на конец 2017 года. Реализация позволит создать новые рабочие места. Не все сегодняшние гости к этому моменту успеют стать востребованными специалистами, однако «Неделя без турникетов», не сомневаются ее организаторы, будет результативной.
— Мне очень приятно, что завод принял решение о проведении такой акции. В этом году около 20 предприятий Волгоградской области также проведут подобные мероприятия: ученики школ и студенты средних специальных учебных заведений и вузов смогут посетить заводы, фабрики, предприятия и организации. Главная миссия — донести до будущих специалистов, какие предприятия работают на территории Волгоградской области, рассказать о проектах, которые реализуются, и том, какие специальности нужны, чтобы все эти инвестиционные проекты были успешно реализованы, — прокомментировал заместитель губернатора Волгоградской области, председатель регионального комитета промышленности и торговли Роман Беков.
Как пояснил глава облпромторга, ведомство провело анализ промышленных предприятий и перспектив развития производственных отраслей. Специалисты комитета прогнозируют: к 2023 году с учетом реализации инвестпроектов индустриальному сектору региона будут нужны 17 тыс. рабочих и инженеров.
— В 2016 году открылось 5 новых заводов Волгоградской области, реализовано 11 инвестиционных проектов. Эти предприятия выпускают новые виды продукции, а для них нужны новые специальности, которых пока нет. Поэтому мы проводим такую акцию совместно с учебными заведениями и ориентируем будущих выпускников, — сообщил Роман Беков.
Во время экскурсии старшеклассники могли познакомиться с теми специальностями, подготовку которых осуществляют технические вуз и ссузы региона.
— Мы стоим на пороге выбора профессии: в нашем возрасте нужно пользоваться любой возможностью увидеть как можно больше, чтобы расширить кругозор и в будущем определиться с профессией, — отметил учащийся школы № 20 г. Волжского Артур Быков.