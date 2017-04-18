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17:00 (мск), источник: РИАЦ

Молодежь региона ориентируют на работу на заводах

В рамках профориентационной акции 18 апреля для будущих выпускников на крупном предприятии Волжского провели экскурсию.

Источник: РИАЦ

Во всероссийской «Неделе без турникетов» принимает участие АО «Волтайр-Пром» — ведущий отечественный производитель шин для автомобилей и сельскохозяйственной техники: на завод попали учащиеся школы № 20 города Волжского, Волжского политехнического техникума и ВПИ (филиала Волгоградского государственного технического университета. Для будущих специалистов и тех, кто еще только определяется с выбором профессии сотрудники предприятия провели экскурсию, показав все этапы производства шин. Целями мероприятий, проводимых в рамках «Недели без турникетов», являются популяризация востребованных в промышленности специальностей, повышение престижа труда рабочих и инженеров.

— Мы неоднократно думали о такой акции, как экскурсии для школьников. Но раньше сталкивались с некоторым непониманием и даже страхом со стороны школ, потому что предприятие достаточно сложное с точки зрения техники безопасности. Благодаря проекту мы получили возможность предоставить доступ на завод молодому резерву, тем, кто, возможно, через какое-то время станут членами нашей команды, — пояснила генеральный директор АО «Волтайр-Пром» Ольга Шилина.

Юные гости предприятия получили уникальную возможность отследить все этапы производства шин. Во время экскурсии учащимся школы и волжских политехов показали оборудование, на котором в ближайшее время будет производиться новая продукция — крупногабаритные сельскохозяйственные шины.

— Часть оборудования, на котором производятся шины, приобретена в рамках государственной поддержки инвестиций в сельскохозяйственную отрасль России, которую предоставляет Министерство промышленности и торговли РФ. Наше правительство уделяет большое внимание сельскому хозяйству. «Волтайр-Пром» — один из основных поставщиков для всех колхозов и фермеров Российской Федерации: большая доля рынка обеспечивается нашим заводом, ведь более 70% продукции — это сельскохозяйственные шины. Один сборочный станок, закупленный в рамках программы господдержки уже поступил, еще один такой же будет здесь стоять, — рассказала Ольга Шилина.

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Шинники сообщили участникам экскурсии, что приступили к реализации масштабного инвестиционного проекта, задачи которого — увеличение объемов производства и освоение выпуска новых типоразмеров сельхозшин. Бизнес-план волжского завода получил одобрение конкурсной комиссии Минпромторга России, а вместе с ним — право на господдержку при компенсации части затрат по кредиту. Размер федеральной субсидии составит 35 миллионов рублей. Сумма вложений в развитие производства и выпуск новой продукции — свыше 230 миллионов рублей, а объем производства должен вырасти до миллиарда рублей.

Запуск новой линии запланирован на конец 2017 года. Реализация позволит создать новые рабочие места. Не все сегодняшние гости к этому моменту успеют стать востребованными специалистами, однако «Неделя без турникетов», не сомневаются ее организаторы, будет результативной.

— Мне очень приятно, что завод принял решение о проведении такой акции. В этом году около 20 предприятий Волгоградской области также проведут подобные мероприятия: ученики школ и студенты средних специальных учебных заведений и вузов смогут посетить заводы, фабрики, предприятия и организации. Главная миссия — донести до будущих специалистов, какие предприятия работают на территории Волгоградской области, рассказать о проектах, которые реализуются, и том, какие специальности нужны, чтобы все эти инвестиционные проекты были успешно реализованы, — прокомментировал заместитель губернатора Волгоградской области, председатель регионального комитета промышленности и торговли Роман Беков.

Как пояснил глава облпромторга, ведомство провело анализ промышленных предприятий и перспектив развития производственных отраслей. Специалисты комитета прогнозируют: к 2023 году с учетом реализации инвестпроектов индустриальному сектору региона будут нужны 17 тыс. рабочих и инженеров.

— В 2016 году открылось 5 новых заводов Волгоградской области, реализовано 11 инвестиционных проектов. Эти предприятия выпускают новые виды продукции, а для них нужны новые специальности, которых пока нет. Поэтому мы проводим такую акцию совместно с учебными заведениями и ориентируем будущих выпускников, — сообщил Роман Беков.

Во время экскурсии старшеклассники могли познакомиться с теми специальностями, подготовку которых осуществляют технические вуз и ссузы региона.

— Мы стоим на пороге выбора профессии: в нашем возрасте нужно пользоваться любой возможностью увидеть как можно больше, чтобы расширить кругозор и в будущем определиться с профессией, — отметил учащийся школы № 20 г. Волжского Артур Быков.

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