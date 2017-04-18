Молодежь региона ориентируют на работу на заводах

Во всероссийской «Неделе без турникетов» принимает участие АО «Волтайр-Пром» — ведущий отечественный производитель шин для автомобилей и сельскохозяйственной техники: на завод попали учащиеся школы № 20 города Волжского, Волжского политехнического техникума и ВПИ (филиала Волгоградского государственного технического университета. Для будущих специалистов и тех, кто еще только определяется с выбором профессии сотрудники предприятия провели экскурсию, показав все этапы производства шин. Целями мероприятий, проводимых в рамках «Недели без турникетов», являются популяризация востребованных в промышленности специальностей, повышение престижа труда рабочих и инженеров.

— Мы неоднократно думали о такой акции, как экскурсии для школьников. Но раньше сталкивались с некоторым непониманием и даже страхом со стороны школ, потому что предприятие достаточно сложное с точки зрения техники безопасности. Благодаря проекту мы получили возможность предоставить доступ на завод молодому резерву, тем, кто, возможно, через какое-то время станут членами нашей команды, — пояснила генеральный директор АО «Волтайр-Пром» Ольга Шилина.

Юные гости предприятия получили уникальную возможность отследить все этапы производства шин. Во время экскурсии учащимся школы и волжских политехов показали оборудование, на котором в ближайшее время будет производиться новая продукция — крупногабаритные сельскохозяйственные шины.

— Часть оборудования, на котором производятся шины, приобретена в рамках государственной поддержки инвестиций в сельскохозяйственную отрасль России, которую предоставляет Министерство промышленности и торговли РФ. Наше правительство уделяет большое внимание сельскому хозяйству. «Волтайр-Пром» — один из основных поставщиков для всех колхозов и фермеров Российской Федерации: большая доля рынка обеспечивается нашим заводом, ведь более 70% продукции — это сельскохозяйственные шины. Один сборочный станок, закупленный в рамках программы господдержки уже поступил, еще один такой же будет здесь стоять, — рассказала Ольга Шилина.