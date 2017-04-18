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16:56 (мск), источник: Интерфакс

Путин сравнил выдающих микрозаймы под сотни процентов со старухой-процентщицей Достоевского

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин сравнил банкиров, предоставляющих гражданам потребительские кредиты под гигантские проценты, со старухой-процентщицей из романа Достоевского «Преступление и наказание».

Источник: AP 2017

«Самые острые проблемы сейчас концентрируются в сфере услуг, в том числе финансовых», — сказал Путин на заседании президиума Госсовета по проблемам защиты прав потребителей во вторник.

«Немало трудных вопросов возникает у граждан — потребителей так называемых микрозаймов», — отметил президент.

Ссылаясь на данные Центробанка, глава государства сообщил, что средний срок использования подобных займов — так называемых кредитов до зарплаты — составляет семь дней, а средняя сумма — 7 тыс. рублей. «Фактическая переплата по такому займу составляет 805 руб. — 11,5% за период выплаты кредита», — уточнил Путин.

«По ряду краткосрочных ссуд на маленькие суммы предельные значения полной стоимости кредита находятся на высоком уровне — 800% по займу в 30 тыс. рублей на срок до 30 дней, что составляет более 600 рублей на ежедневное обслуживание такого займа в случае, если заемщик в течение года не выполняет своих обязательств», — подчеркнул президент.

"Известная бабушка из Достоевского - очень скромный человек по сравнению с нашими сегодняшними ростовщиками", - заключил Путин.
Комментарии
7
наталья попова
ЗАПРЕТ на все микрозаймы.
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СМЕРШ 3 УФ
Даже смешно когда обвиняют Украину в том, что она с этими собачьими батальонами справится не может! Те то нацики с оружием и при этом пусть по плохим но законам в руки полученным бегают! А у нас государство от невооруженных по Закону коллекторов людей избавить не может! Сразу свое бревно с глаза нужно вытащить, а уж потом на чужие соринки кивать!
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Россиянен
вышибал, выбивал проклятый т9))
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