Путин сравнил выдающих микрозаймы под сотни процентов со старухой-процентщицей Достоевского

«Самые острые проблемы сейчас концентрируются в сфере услуг, в том числе финансовых», — сказал Путин на заседании президиума Госсовета по проблемам защиты прав потребителей во вторник.

«Немало трудных вопросов возникает у граждан — потребителей так называемых микрозаймов», — отметил президент.

Ссылаясь на данные Центробанка, глава государства сообщил, что средний срок использования подобных займов — так называемых кредитов до зарплаты — составляет семь дней, а средняя сумма — 7 тыс. рублей. «Фактическая переплата по такому займу составляет 805 руб. — 11,5% за период выплаты кредита», — уточнил Путин.

«По ряду краткосрочных ссуд на маленькие суммы предельные значения полной стоимости кредита находятся на высоком уровне — 800% по займу в 30 тыс. рублей на срок до 30 дней, что составляет более 600 рублей на ежедневное обслуживание такого займа в случае, если заемщик в течение года не выполняет своих обязательств», — подчеркнул президент.