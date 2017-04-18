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18:05 (мск), источник: ТАСС

Росавиация назвала «овербукинг» причиной отказа «Победы» в перевозке ребенка с ДЦП

Овербукинг — продажа авиабилетов на рейс, превышающая количество кресел в салоне самолета.

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Росавиация установила, что причиной отказа посадки на самолет женщины и ее ребенка, страдающего детским церебральным параличом (ДЦП), стала продажа авиабилетов на рейс, превышающая количество кресел в салоне самолета. Об этом сообщает пресс-служба воздушного ведомства.

«По предварительным данным, причиной отказа в перевозке пассажира с ребенком, страдающим ДЦП, стала продажа авиабилетов на рейс, превышающая количество кресел в салоне самолета, так называемый overbooking (овербукинг), который применяется в практике некоторых зарубежных авиакомпаний, но не соответствует воздушному законодательству РФ», — говорится в сообщении.

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Росавиация рекомендовала руководству авиакомпании «Победа» провести внутреннее расследование инцидента для выявления виновных и привлечения их к ответственности. «Не дожидаясь реакции правоохранительных органов на этот безобразный случай, авиакомпании необходимо принести пассажирам свои извинения, компенсировать издержки и моральный ущерб в досудебном порядке», — отмечается в сообщении.

Инцидент произошел 14 апреля 2017 года. Двухлетний ребенок и его мать должны были вылететь рейсом PBD 407 Внуково (Москва) — Кольцово (Екатеринбург), при этом пассажирка заблаговременно проинформировала авиакомпанию «Победа» о перевозке страдающего серьезным недугом ребенка и своевременно приехала на регистрацию. Однако, как сообщили в Росавиации, сотрудник компании отказал матери и ее ребенку в регистрации на рейс, объяснив отказ якобы произошедшим «сбоем в программе по списку пассажиров».

В авиакомпании «Победа» сообщили, что сотрудник, не обеспечивший посадку на борт ребенка с ДЦП, будет уволен за некомпетентность.

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