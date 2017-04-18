Украина должна приготовиться к возвращению миллионов заробитчан с введением безвиза — Коновалюк

По словам Коновалюка, около 5 миллионов трудовых мигрантов, которые работают в Европе, после введения безвиза начнут массово возвращаться домой.

«Безвиз, в зависимости от действий власти, может стать как спасением для украинской экономики, так и угрозой для страны. Власть должна подготовиться к возвращению миллионов заробитчан. По данным Государственной службы занятости, 5 миллионов украинцев работают за пределами страны. Только в Польше — 1,2 миллиона заробитчан. В Чорткове на Тернопольщине до 70% жителей работают за границей», — отметил Коновалюк.

Эксперт подчеркнул, что накануне Пасхи МИД Украины напомнил, что безвиз не дает право на трудоустройство, учебу и др. — только на поездки с частной целью.

«Это не удивительно, потому как украинские чиновники, стремясь получить безвиз любой ценой, пошли на максимальные уступки европейцам: свободный допуск туристов в ЕС был получен в обмен на ужесточение условий для трудовых мигрантов из Украины в Европе», — написал Коновалюк.

Он отметил, возвращение трудовых мигрантов — это шанс для Украины, но им необходимо еще правильно распорядиться.

«Необходимо реинтегрировать огромное количество людей, дать им работу по профессии, социальные гарантии и перспективу. Это возможно, только если перезапустить украинскую экономику на совершенно новых принципах. Нынешняя структура отечественной экономики неспособна в короткие сроки принять не то что миллион бывших мигрантов, а хотя бы сто тысяч», — заявил Коновалюк.

Экономист уверен, что уже сегодня Кабинет Министров должен подумать стратегически и решить, как реинтегрировать огромный трудовой ресурс в отечественную экономику.