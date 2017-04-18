Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерина Волкова с мужем будет вести новое телешоу
Путин поговорил с Порошенко о Донбассе
Бежавшие в Россию беркутовцы опубликовали видеозаявление
Поcт дочери президента Киргизии о кормлении вызвал скандал
Дочь Кадырова рассказала о замужестве и отношениях с отцом
КНДР испытывает ракеты ради независимости Токио и Сеул выразили протест в связи с новым запуском ракеты в КНДР
НТВ закроет самую скандальную передачу
Боярская, Лютаева и Макеева представили «Анну Каренину»
На рынке появилось множество нераспроданного жилья
В Сибири рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
"Нас могли бы покрошить": Савченко о событиях 2014 года
Эксперты о том, что будет, если США ударят по КНДР
Как выглядит 21-летняя «Мисс Россия-2017» (фото)
41-летняя Анджелина Джоли выходит замуж за бизнесмена
Подлодка РФ сможет уничтожить весь Атлантический флот США – СМИ
«Киев приперли к стенке»: СМИ о докладе по Boeing
Бояться или смеяться: автомобили полиции Нью-Йорка
В США строят самую длинную автомойку в мире
Фоторепортажи
14«Дарю тебе звезду»
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
22Цвет нации
10Полюс холода
19:15 (мск), источник: Обозреватель

Украина должна приготовиться к возвращению миллионов заробитчан с введением безвиза — Коновалюк

Власть должна приготовиться к возвращению миллионов трудовых мигрантов в Украину. Об этом в колонке на «Апостроф» написал экономист, лидер ВО «Новая Украина» Валерий Коновалюк.

Источник: Reuters

По словам Коновалюка, около 5 миллионов трудовых мигрантов, которые работают в Европе, после введения безвиза начнут массово возвращаться домой.

«Безвиз, в зависимости от действий власти, может стать как спасением для украинской экономики, так и угрозой для страны. Власть должна подготовиться к возвращению миллионов заробитчан. По данным Государственной службы занятости, 5 миллионов украинцев работают за пределами страны. Только в Польше — 1,2 миллиона заробитчан. В Чорткове на Тернопольщине до 70% жителей работают за границей», — отметил Коновалюк.

Эксперт подчеркнул, что накануне Пасхи МИД Украины напомнил, что безвиз не дает право на трудоустройство, учебу и др. — только на поездки с частной целью.

«Это не удивительно, потому как украинские чиновники, стремясь получить безвиз любой ценой, пошли на максимальные уступки европейцам: свободный допуск туристов в ЕС был получен в обмен на ужесточение условий для трудовых мигрантов из Украины в Европе», — написал Коновалюк.

Он отметил, возвращение трудовых мигрантов — это шанс для Украины, но им необходимо еще правильно распорядиться.

«Необходимо реинтегрировать огромное количество людей, дать им работу по профессии, социальные гарантии и перспективу. Это возможно, только если перезапустить украинскую экономику на совершенно новых принципах. Нынешняя структура отечественной экономики неспособна в короткие сроки принять не то что миллион бывших мигрантов, а хотя бы сто тысяч», — заявил Коновалюк.

Экономист уверен, что уже сегодня Кабинет Министров должен подумать стратегически и решить, как реинтегрировать огромный трудовой ресурс в отечественную экономику.

У нас остался год-полтора до первой волны возвращающихся. Время для подготовки осталось мало, поэтому действовать необходимо максимально быстро.
Валерий Коновалюк

6 апреля Европарламент проголосовал за безвизовый режим для Украины. Решение должны еще одобрить Комитет постоянных представителей стран-членов ЕС (COREPER) и Совет ЕС. После чего документ должен быть подписан и опубликован. Ожидается, что безвизовый режим для Украины заработает летом этого года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В России начался военный переворот: в США рассказали, кто захватывает власть в Кремле
Суд арестовал предполагаемого организатора теракта в Петербурге
Сбербанк РФ лишили прав на торговую марку «Сбербанк» на Украине
Путин сравнил выдающих микрозаймы со старухой-процентщицей
РФ и Турция договорились как можно скорее снять взаимные санкции
В Минтруде допустили переход на электронные трудовые книжки
Отец экс-полковника МВД Захарченко арестован за растрату
При падении полицейского вертолета в Турции погибли 12 человек
Спорт
«Лестер» — «Атлетико», «Реал» — «Бавария»: превью Лиги чемпионов Сегодня вечером будут сыграны два ответных четвертьфинальных матча Лиги чемпионов. Рассказываем последние новости о командах
Авто
Красивый и современный: новый кроссовер из Китая Chery представила в Шанхае эффектный концепт-кар Tiggo Coupe
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
От Оленьки до мадам Зизи: Светлана Немоляева отмечает 80-летие Одной из ведущих актрис Театра им. В. Маяковского и любимице зрителей комедий Эльдара Рязанова Светлане Немоляевой исполняется 80 лет. Вспоминаем ее путь к успеху и лучшие роли — в архивных кадрах.
Недвижимость
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Покупка жилья по переуступке прав - опасно или нет?
Под Новосибирском рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
На рынке загородной недвижимости Ленобласти активизировались мошенники
Леди
Почему очень модно одеваться во все черное К черному цвету всегда было двоякое отношение: на протяжении веков он ассоциировался с трауром, бедностью и печалью, но в то же время его считали поэтичным.
Дети
Матерей-одиночек лишили пособий из-за «случайных детей» Автор поправок заявил, что такие дети появляются на свет «после корпоративчиков и междусобойчиков», и потому не имеют права на поддержку из бюджета.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь