Ощадбанк выиграл суд за бренд у российского Сбербанка

Такое решение суд принял сегодня, 18 апреля, передает пресс-служба украинского Ощадбанка.

Согласно решению суда, также признаются недействительными десять торговых марок Сбербанка. Кроме того, российский банк лишен последнего доменного имени sberbank.ua.

«Мы отстояли законные интересы Сбербанка, а с ними и интересы миллионов украинцев, чтобы они не были введены в заблуждение. Ведь торговая марка “Сбербанк” принадлежит исключительно Государственному сберегательному банку Украины», — прокомментировал решение суда председатель правления Ощадбанка Андрей Пышный.

Как сообщалось ранее украинский госбанк Ощадбанк подал апелляцию на решение Хозсуда Киева от 10 августа 2016. 15 января 2016 «Ощадбанк» подал иск в Хозяйственный суд Киева к ОАО «Сбербанк России», в котором просит запретить российскому банку незаконно использовать знак для товаров и услуг по зарегистрированному раньше «Сбербанком» свидетельству на знак для товаров и услуг на фирменное наименование «Сбербанк».