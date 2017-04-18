Суд запретил использовать на Украине торговую марку «Сбербанк»

Ощадбанк в декабре прошлого года обвинил Сбербанк в нарушении прав интеллектуальной собственности в связи с переименованием «Дочернего банка Сбербанка России» на Украине в Сбербанк.

Украинский банк заявлял, что на территории Украины он является единственным законным владельцем прав на торговые марки «Ощадбанк», «Сбербанк» и «Oschadbank». Сбербанк РФ в ответ заявил, что согласовал переименование своего дочернего банка с Национальном банком Украины, а регистрация нового названия проведена в соответствии с законодательством страны. В январе 2016 года Ощадбанк подал иск к Сбербанку по нарушению прав интеллектуальной собственности.