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18:25 (мск), источник: РИА Новости

Суд запретил использовать на Украине торговую марку «Сбербанк»

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости. Хозяйственный суд Киева принял решение о запрете Сбербанку РФ использовать на Украине торговую марку «Сбербанк» и лишил его доменного имени sberbank.ua, сообщила во вторник пресс-служба украинского Ощадбанка.

Источник: РИА Новости

Ощадбанк в декабре прошлого года обвинил Сбербанк в нарушении прав интеллектуальной собственности в связи с переименованием «Дочернего банка Сбербанка России» на Украине в Сбербанк.

Украинский банк заявлял, что на территории Украины он является единственным законным владельцем прав на торговые марки «Ощадбанк», «Сбербанк» и «Oschadbank». Сбербанк РФ в ответ заявил, что согласовал переименование своего дочернего банка с Национальном банком Украины, а регистрация нового названия проведена в соответствии с законодательством страны. В январе 2016 года Ощадбанк подал иск к Сбербанку по нарушению прав интеллектуальной собственности.

«Сегодня, 18 апреля 2017 года, Хозяйственный суд Киева вынес решение, согласно которому были признаны недействительными десять торговых марок Сбербанка, последний лишен доменного имени sberbank.ua и удовлетворено требование о запрете использовать торговую марку «Сбербанк», — говорится в сообщении пресс-службы украинского банка.

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Решение может быть обжаловано в апелляционном суде.

Сбербанк ранее объявил о продаже 100% акций своей украинской «дочки» консорциуму инвесторов — латвийскому Norvik Banka и белорусской частной компании. Norvik Banka позднее сообщил, что мажоритарным акционером консорциума, который приобретает украинский Сбербанк, является Саид Гуцериев, сын известного российского бизнесмена Михаила Гуцериева.

При этом владелец Norvik Bankа Григорий Гусельников сообщал, что после завершения сделки бывшая «дочка» будет работать под его брендом.

Комментарии
3
наталья попова
Мы те, кто слушал "Руки Вверх" и "Ласковый Май". Мы те, кого мамы звали домой крича с балкона. Мы те, кто писал письма бумажные, а не sms. Мы те, чьи друзья были не в online, а во дворе. Мы те, кто играл не в сетевые игры, а в прятки и войнушку. Наше детство было супер!
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Россиянен
ну и что, у нас каждый день банки закрывают и лицензии отнимают.
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Оксана Поддубная
Петр Алексеевич полетел сегодня в Англию. Наверное, заберет от туда свои нажитые непосильным трудом вклады и поместит их в этот самый Норвик банк.
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