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19:02 (мск), источник: РБК

«Аэрофлот» объяснил «дискриминацию» стюардесс из-за веса и размера одежды

В авиакомпании полагают, что «сверхнормативный» вес бортпроводников создает неудобства для пассажиров, а в экстренной ситуации может оказаться угрозой. По расчетам экспертов «Аэрофлота», каждый «сверхнормативный» килограмм массы тела бортпроводника увеличивает расходы компании на 759 руб. в год.

Источник: РИА "Новости"

Требования, предъявляемые «Аэрофлотом» к кабинному экипажу не носят дискриминационного характера и «объективно обоснованы» спецификой работы, утверждается в объяснениях, представленных авиакомпанией при рассмотрении Тушинским судом Москвы иска стюардессы Ирины Иерусалимской (есть в распоряжении РБК).

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В объяснении «Аэрофлота» подчеркивается, что установленные в отношении стюардесс и стюардов требования (для женщин — рост 160−175 см, размер одежды 42−48, индекс массы тела (ИМТ) 16−25, для мужчин — рост 170−185 см, размер одежды 46−54, ИМТ 16−25) обусловлены тем, что тем приходится работать в ограниченном пространстве салона самолета.

«Превышение бортпроводниками установленных требований к их “габаритам” делает затруднительным быстрое передвижение бортпроводников по салону воздушного судна, затрудняет проход по салону между пассажирскими креслами, причиняет неудобства пассажирам в случае столкновения с бортпроводником, затрудняет вход/выход из воздушного судна», — подчеркивается в документе.

В нем также говорится, что бортпроводник любого пола должен иметь возможность двигаться в проходе между креслами, не задевая сидящих пассажиров, и разминуться с пассажиром в проходе даже в случае отсутствия рядом свободных мест.

В экстремальной же ситуации избыточный вес бортпроводника, как отмечается в объяснениях «Аэрофлота», может оказаться опасным, так как помешает им полноценно выполнять свои обязанности при эвакуации пассажиров.

Отдельно указывается в документе на то, что увеличение общего веса людей на борту самолета увеличивает и расход необходимого для перелета топлива, что ведет к росту расходов авиакомпании.

По расчетам экспертов «Аэрофлота», каждый «сверхнормативный» килограмм массы тела бортпроводника увеличивает расходы компании на 759 руб. в год.

«В этой ситуации зависимость надбавки от веса сотрудника связана со стремлением компенсировать понесенные им дополнительные расходы без необходимости прибегать к замене сотрудника», — говорится в документе.

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К числу оснований для предъявления к фигурам бортпроводников определенных требований в «Аэрофлоте» относят и предпочтения пассажиров, большинство которых хотят видеть «стройных и молодых» стюардесс. Обманывать же ожидания клиентов в авиакомпании считают неверным, тем более что именно бортпроводники, непосредственно контактирующие с пассажирами, представляют в глазах последних всю компанию и служат ей своеобразной рекламой.

«При наличии определенных предпочтений пассажиров, единственной надлежащей линией поведения перевозчика будет являться наиболее полное соответствие таким предпочтениям… Выполнение персоналом рекламной функции следует расценивать как дополнительное преимущество при найме сотрудников, а также расчете объёма дополнительных поощрительных выплат», — говорится в документе.

В «Аэрофлоте» особо отметили, что масса тела, размер одежды и ИМТ относятся к таким характеристикам человека, которые могут изменяться по его воле.

Кроме того, в «Аэрофлоте» указали на «поощрительный», «стимулирующий» характер выплат, отметив, что определение размера премий такого характера, согласно действующему в России законодательству, находится в исключительном ведении работодателя.

Ранее во вторник Тушинский суд Москвы отказал Ирине Иерусалимской в удовлетворении иска к «Аэрофлоту», в котором та требовала отменить «дискриминационные» требования компании к размеру одежды сотрудников и взыскать с авиакомпании более 1 млн руб. компенсации за моральный вред и удержание зарплаты.

Ирина Иерусалимская позднее заявила РБК, что намерена подать апелляцию на решение суда.

Суд не принял во внимание наши доводы. Судя по доводам авиакомпании “Аэрофлот”, я вообще не должна работать, но я работаю, у меня есть все допуски, но надбавку они мне снижают.
Ирина Иерусалимская
стюардесса

Авиакомпанию обвиняют в «дискриминации бортпроводников на международных линиях по возрасту, весу и внешним параметрам».

Как рассказала РБК одна из истиц, бортпроводница Евгения Магурина с 2016 года, по решению руководства авиакомпании, на международные рейсы допускают только «молодых и худых», а те стюардессы, которым больше 40 лет и размер одежды более 48-го, не могут работать на рейсах, которые летают за границ.

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