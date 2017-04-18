ЦБ РФ выпустит монеты в честь Севастополя и Керчи
Центробанк РФ 20 апреля выпустит в обращение двухрублевые памятные монеты, посвященные Керчи и Севастополю. Каждую монету отчеканят пятимиллионным тиражом.
Центробанк РФ 20 апреля выпустит в обращение двухрублевые памятные монеты, посвященные Керчи и Севастополю. Каждую монету отчеканят пятимиллионным тиражом.
— На оборотной стороне монеты «Город-герой Керчь» в центре изображена высадка десанта на берег в ходе
Кроме этого, в обращение будет введена новая монета серии «Древние города России» номиналом 10 рублей, посвященная карельскому городу Олонец, который был основан в 1137 году. На оборотной стороне монеты изображена панорама Олонца и герб города. Ее тираж также составит пять миллионов штук.