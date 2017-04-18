ЦБ РФ выпустит монеты в честь Севастополя и Керчи

— На оборотной стороне монеты «Город-герой Керчь» в центре изображена высадка десанта на берег в ходе Керченско-Эльтигенской десантной операции, а на монете «Город-герой Севастополь» — фигуры солдат и Памятник затопленным кораблям. В левой части обеих монет находится изображение медали «Золотая Звезда», — рассказали в пресс-службе Центробанка.

Кроме этого, в обращение будет введена новая монета серии «Древние города России» номиналом 10 рублей, посвященная карельскому городу Олонец, который был основан в 1137 году. На оборотной стороне монеты изображена панорама Олонца и герб города. Ее тираж также составит пять миллионов штук.