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18:39 (мск), источник: "Российская газета"

ЦБ РФ выпустит монеты в честь Севастополя и Керчи

Центробанк РФ 20 апреля выпустит в обращение двухрублевые памятные монеты, посвященные Керчи и Севастополю. Каждую монету отчеканят пятимиллионным тиражом.

— На оборотной стороне монеты «Город-герой Керчь» в центре изображена высадка десанта на берег в ходе Керченско-Эльтигенской десантной операции, а на монете «Город-герой Севастополь» — фигуры солдат и Памятник затопленным кораблям. В левой части обеих монет находится изображение медали «Золотая Звезда», — рассказали в пресс-службе Центробанка.

Кроме этого, в обращение будет введена новая монета серии «Древние города России» номиналом 10 рублей, посвященная карельскому городу Олонец, который был основан в 1137 году. На оборотной стороне монеты изображена панорама Олонца и герб города. Ее тираж также составит пять миллионов штук.

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