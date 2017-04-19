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09:12 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже на благоустройство дворов направят 245 млн рублей

Работы пройдут во всех районах города.

Во вторник, 18 апреля, общественные обсуждения благоустройства дворовых территорий прошли в управе Коминтерновского района. В них приняли участие чиновники мэрии, представители управы, общественники и депутат горДумы Иван Кандыбин.

Воронеж в 2017-м участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Она будет реализовываться в рамках программы по обеспечению коммунальными услугами населения Воронежа. Цель — улучшить состояние дворов при участие жителей.

В управу Коминтерновского района поступило 78 предложение по включению дворов в список подлежащих благоустройству объектов. Финансирование — федеральный бюджет.

В общей сложности дворы в Воронеже благоустроят на 245 млн рублей. На Коминтерновский район выделили 50 млн рублей, на Железнодорожный и Центральный — по 35 млн, на Левобережный — 45 млн и по 40 млн рублей на Ленинский и Советский районы.

В текущем году планируют благоустроить в рамках программы 125 дворов в столице Черноземья.

«Жители провели собрания. Указали в заявках желаемые виды работ, — рассказал Александр Проскурин, начальник отдела по благоустройству, текущему содержанию территории и автодорог Коминтерновской управы. — Одни включили в программу обширную парковку, другие решили, что им нужнее детская площадка».

Собирал заявки отдел ЖКХ, проекты делал отдел архитектуры.

«Не все предложения включены в программу на 2017 год, — добавил Александр Проскурин. — Уже летом начнем формировать перечень на 2018−2020 годы».

«Инициатором проекта выступила партия “Единая Россия”. Выделены серьезные средства для благоустройства дворов и мест общего пользования — скверов и парков, — сообщил депутат горДумы Иван Кандыбин. — Основная задача в том, чтобы люди сами показали, каким они хотят видеть свой двор и какие работы в приоритете — установка детского оборудование, обустройство зеленой зоны и асфальтирование. Благодаря этому проекту, уверен, благоустройство вырастет в разы».

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