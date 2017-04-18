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20:51 (мск), источник: Ежедневник.by

Экономика Беларуси постепенно выходит из рецессии

Подведены экономические итоги I квартала 2017 года.

Источник: Ежедневник.by

«В целом поставленные в рамках прогноза на январь-март текущего года задачи выполняются. Экономика постепенно выходит из рецессии. Валовой внутренний продукт на 0,3% превысил уровень аналогичного периода прошлого года при прогнозе 99,6%», — сказал Андрей Кобяков, передает БЕЛТА.

Выросла и производительность труда по ВВП — 100,7% при прогнозе 99,7%. Положительное влияние оказал растущий внешний спрос. Темп роста экспорта товаров и услуг в январе-феврале составил 117,4%. По товарам экспорт вырос на 19,9%, а без учета нефти, нефтепродуктов и калия темп роста экспорта товаров составил 131%. Внешнеторговые потоки сбалансированы — сальдо положительное 56,1 млн долларов, или 0,7% к ВВП.

Восстановление экономического роста обеспечено без ущерба макроэкономической стабильности. Внутренний валютный рынок функционирует стабильно. Сохраняется тенденция чистой продажи населением валюты. Кроме того, сохраняется положительная динамика и по рублевым депозитам населения. За первый квартал они приросли на 6,5% (плюс 192 млн белорусских рублей). Повышается доступность кредитных ресурсов для экономики.

Средняя процентная ставка по новым кредитам в белорусских рублях (без учета льготных) за 3 месяца снизилась на 3,6 процентного пункта (за март — на 1,7) и достигла годового прогноза (16,9% годовых, при прогнозе — 17%). Беларусь в полном объеме рассчиталась по текущим валютным обязательствам, при этом сохранила золотовалютные резервы на уровне 5 млрд долларов (с начала года рост на 88,9 млн долларов). Инфляция замедляется и находится в прогнозных параметрах — 1,7% при прогнозе на I квартал не более 4,8%.

Закрепляются положительные тенденции в основных отраслях экономики. «В марте промышленное производство приросло еще на 1,2 процентного пункта. По итогам первого квартала вышли на уровень 104,3% к прошлому году. С ростом сработали все концерны и министерства за исключением (по известным причинам) концерна “Белнефтехим”. Здесь мы рассчитываем по концерну “Белнефтехим” на положительное изменение ситуации с учетом достигнутых на прошлой неделе договоренностей с российскими партнерами по газу и нефти», — заметил руководитель правительства.

Продолжился рост объемов производства в сельском хозяйстве. Глава правительства обратил внимание, что по валовому региональному продукту в прогнозных параметрах находятся Брестская, Минская, Гродненская области и Минск. Остальные регионы пока отстают, хотя и имеют положительную динамику. «Сегодня мы заслушаем председателей облисполкомов о принимаемых мерах по развитию регионов. В ближайшее время проведем выездное заседание Президиума. На базе Оршанского райисполкома комплексно рассмотрим вопросы повышения конкурентоспособности экономики регионов, привлечения резервов развития малого и среднего бизнеса, создания рабочих мест, повышения доходов и качества жизни населения», — проинформировал Андрей Кобяков.

По словам руководителя правительства, общий результат работы экономики есть. «Но за общим выполнением мы должны видеть тех, кто действительно дает нужный результат, и тех, кто пока только раскачивается», — подчеркнул он. Премьер-министр обратил внимание, что целевые задачи, определенные в марте решением Президиума, выполнили не все. Так, не все отрасли обеспечили требуемый рост промышленного производства. По производству продукции сельского хозяйства выполнили задачу три региона — Брестский, Гомельский и Могилевский.

«В строительной отрасли хоть и добавили, но результат недостаточен. Прошу министра строительства проинформировать, какие меры будут приняты для закрепления наметившихся тенденций по восстановлению объемов строительно-монтажных работ», — сказал Андрей Кобяков.

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