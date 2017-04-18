В Омске уже начали заменять асфальт, который уложили в прошлом году

В Омске на бульваре Архитекторов в районе остановки Поворотная сегодня, 17 апреля, ремонтировали асфальт. Как сообщают подписчики «Аварийного Омска» в соцсети «ВКонтакте», асфальт был уложен на этом месте в прошлом году. Однако испытание весной покрытие не выдержало.

Напомним, что образовавшиеся ямы и провалы на новых дорогах подрядчики должны устранять по гарантии. Контроль за выполнением этих работ лежит на региональном Минстрое. Ведомство уже проводило проверку всех 57 отремонтированных в городе объектов и серьезных нарушений не нашло.