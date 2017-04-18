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21:42 (мск), источник: Om1.ru

В Омске уже начали заменять асфальт, который уложили в прошлом году

Дорожники вынуждены заменить некачественное покрытие.

В Омске на бульваре Архитекторов в районе остановки Поворотная сегодня, 17 апреля, ремонтировали асфальт. Как сообщают подписчики «Аварийного Омска» в соцсети «ВКонтакте», асфальт был уложен на этом месте в прошлом году. Однако испытание весной покрытие не выдержало.

Напомним, что образовавшиеся ямы и провалы на новых дорогах подрядчики должны устранять по гарантии. Контроль за выполнением этих работ лежит на региональном Минстрое. Ведомство уже проводило проверку всех 57 отремонтированных в городе объектов и серьезных нарушений не нашло.

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