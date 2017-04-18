В Минтруде допустили переход на электронные трудовые книжки

Таким образом Минтруд отреагировал на замечания главы Сбербанка Германа Грефа, который назвал «неудобной» существующую в России систему трудовых книжек. В министерстве сообщили, что «идея перехода на электронный кадровый документооборот, безусловно, заслуживает внимания».

«При этом, по мнению Минтруда России, важно учесть интересы не только работодателей, но и работников, в первую очередь с точки зрения защиты их трудовых прав», — подчеркнули в ведомстве. Минтруд согласился рассмотреть возможные предложения Сбербанка по этому вопросу.

Глава Сбербанка Герман Греф ранее 18 апреля заявил, что система трудовых книжек приносит неудобства как работодателям и гражданам, так и Пенсионному фонду.