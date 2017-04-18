В Минтруде допустили переход на электронные трудовые книжки
Минтруд может рассмотреть вопрос о переходе на электронные трудовые книжки. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на
Минтруд может рассмотреть вопрос о переходе на электронные трудовые книжки. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на
Таким образом Минтруд отреагировал на замечания главы Сбербанка Германа Грефа, который назвал «неудобной» существующую в России систему трудовых книжек. В министерстве сообщили, что «идея перехода на электронный кадровый документооборот, безусловно, заслуживает внимания».
«При этом, по мнению Минтруда России, важно учесть интересы не только работодателей, но и работников, в первую очередь с точки зрения защиты их трудовых прав», — подчеркнули в ведомстве. Минтруд согласился рассмотреть возможные предложения Сбербанка по этому вопросу.
Глава Сбербанка Герман Греф ранее 18 апреля заявил, что система трудовых книжек приносит неудобства как работодателям и гражданам, так и Пенсионному фонду.
Греф отметил, что на их заполнение уходят «сотни тысяч экочасов, а их потеря вызывает большие бюрократические сложности».
Как сообщал ТАСС, в 2015 году глава Минтруда Максим Топилин допустил появление электронных трудовых книжек. В то же время министр назвал эту возможность «удаленной перспективой», отметив, что Россия к ней пока не готова.