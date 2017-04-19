Нововоронеж получит на развитие миллиард рублей

Члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы узнали особенности работы действующих энергоблоков, планы развития предприятия и города Нововоронежа. В ходе поездки законодатели заявили, что убедились в безопасности атомной станции и намерены отстаивать интересы отрасли, как внутри страны, так и при продвижении российских практик за границей.

Андрей Ветлужских, депутат Государственной Думы РФ:

«Безопасность обеспечивается на уровне высокой культуры производства и на уровне очень чётких техпроцессов, и это очень важно. Безопасность, культура производства, высокие технологии, конкурентоспособность страны и Нововоронежская атомная, как образец всего этого.

Помимо безопасности законодатели интересовались вопросами экологии, научно-технического развития, а также передовыми инициативами, которые реализуются в отрасли. Так, предметом обсуждения стало соглашение Правительства Воронежской области и Госкорпорации «Росатом», по которому за несколько лет на благоустройство Нововоронежа дополнительно выделено около миллиарда рублей. Этот опыт планируется активно применять в других регионах страны.

Алексей Дмитриенко, член Комитета Совета Федерации по экономической политике:

«То, что мы сегодня увидели, ещё раз подтверждает то, что на самом деле мы лидеры, в атомной отрасли, что Россия была, есть и будет великой атомной державой, что это не только достижение науки и техники, но и большой момент социальной направленности».

Владимир Поваров, директор Нововоронежской АЭС:

«Они увидели всё своими глазами, убедились в безопасности наших блоков, которые мы эксплуатируем, и думаю, что будут на законодательном уровне продвигать идею развития атомной энергетики России».