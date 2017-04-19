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10:01 (мск), источник: ИА REGNUM

В Нижнем Новгороде ужесточат правила содержания рекламных конструкций

По мнению местных депутатов, действующие меры наказания недостаточно эффективны.

В Кодекс об административных правонарушениях Нижегородской области планируется внести изменения, предусматривающие ужесточение штрафов за содержания рекламных конструкций. Соответствующий проект закона в Заксобрание внесен депутатами городской думы Нижнего Новгорода.

По мнению разработчиков закона, действующие меры наказания, реализуемые в этой области, недостаточно эффективны.

Проектом закона предлагается установить, что за самовольное размещение объявлений вне мест, специально отведенных для этого органами местного самоуправления, собственниками зданий, строений, сооружений, иными уполномоченными лицами и органами, повлечет ответственность в виде предупреждения или наложения административного штрафа. На граждан в размере от 1,5 до 2,5 тыс. рублей. На должностных лиц — от 5 до 10 тыс. рублей, на юридических лиц — от 20 до 50 тыс. рублей.

«Внесение предлагаемых изменений положительно отразится на качестве содержания рекламных конструкций, на внешнем архитектурном облике сложившейся застройки муниципальных образований. А должностные и юридические лица более ответственно будут относиться к своим обязанностям по содержанию рекламных и информационных конструкций, особенно это актуально для города Нижнего Новгорода в период подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и празднованию 800-летнего юбилея Нижнего Новгорода в 2021 году», — отметил председатель комитета Законодательного Собрания по вопросам государственной власти области и местного самоуправления Валерий Осокин.

В ходе заседания комитета депутаты рекомендовали к принятию в первом чтении на заседании Законодательного Собрания проект изменений в Кодекс Нижегородской области об административных правонарушениях.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижнем Новгороде разработаны новые правила размещения и содержания информационных конструкций, которые касаются разработки требований по использованию русского алфавита.

В соответствии с новыми правилами все вывески в городе должны быть написаны на русском языке. Допускается, что на части вывесок может быть использован иностранный язык, но варианты его использования строго регламентированы.

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