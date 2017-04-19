В Нижнем Новгороде ужесточат правила содержания рекламных конструкций
По мнению местных депутатов, действующие меры наказания недостаточно эффективны.
По мнению местных депутатов, действующие меры наказания недостаточно эффективны.
В Кодекс об административных правонарушениях Нижегородской области планируется внести изменения, предусматривающие ужесточение штрафов за содержания рекламных конструкций. Соответствующий проект закона в Заксобрание внесен депутатами городской думы Нижнего Новгорода.
По мнению разработчиков закона, действующие меры наказания, реализуемые в этой области, недостаточно эффективны.
Проектом закона предлагается установить, что за самовольное размещение объявлений вне мест, специально отведенных для этого органами местного самоуправления, собственниками зданий, строений, сооружений, иными уполномоченными лицами и органами, повлечет ответственность в виде предупреждения или наложения административного штрафа. На граждан в размере от 1,5 до 2,5 тыс. рублей. На должностных лиц — от 5 до 10 тыс. рублей, на юридических лиц — от 20 до 50 тыс. рублей.
«Внесение предлагаемых изменений положительно отразится на качестве содержания рекламных конструкций, на внешнем архитектурном облике сложившейся застройки муниципальных образований. А должностные и юридические лица более ответственно будут относиться к своим обязанностям по содержанию рекламных и информационных конструкций, особенно это актуально для города Нижнего Новгорода в период подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и празднованию 800-летнего юбилея Нижнего Новгорода в 2021 году», — отметил председатель комитета Законодательного Собрания по вопросам государственной власти области и местного самоуправления Валерий Осокин.
В ходе заседания комитета депутаты рекомендовали к принятию в первом чтении на заседании Законодательного Собрания проект изменений в Кодекс Нижегородской области об административных правонарушениях.
Как сообщало ИА REGNUM, в Нижнем Новгороде разработаны новые правила размещения и содержания информационных конструкций, которые касаются разработки требований по использованию русского алфавита.
В соответствии с новыми правилами все вывески в городе должны быть написаны на русском языке. Допускается, что на части вывесок может быть использован иностранный язык, но варианты его использования строго регламентированы.