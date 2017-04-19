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00:51 (мск), источник: ТАСС

United Airlines не будет увольнять сотрудников после насильного снятия пассажира с рейса

По словам директора авиакомпании Оскара Муньоса, это была «системная ошибка в различных сферах».

Источник: Reuters

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Сотрудники американской компании United Airlines не потеряют свои рабочие места в результате насильного снятия с рейса одного из пассажиров.

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Об этом сообщил директор United Airlines Оскар Муньос, пишет газета Business Standard.

«Это была системная ошибка в различных сферах, — считает глава авиаперевозчика. — Поэтому мы даже не задумывались об увольнении сотрудника или других лиц, причастных к нему (инциденту)».

Кроме того, директор компании вновь принес извинения за случившееся.

Скандал вокруг United Airlines разразился после того, как в интернете была опубликована видеозапись, сделанная 9 апреля на борту самолета этой компании, который должен был вылететь из Чикаго в Луисвилл (штат Кентукки). На пленке видно, что сотрудники служб безопасности тащат по салону мужчину, на лице у которого кровь. Как выяснилось позже, пассажира зовут Дэвид Дао, он работает врачом и является американским гражданином азиатского происхождения. По словам адвоката Дао, при снятии с рейса его клиенту сломали нос, выбили два зуба, он получил сотрясение мозга.

Инцидент произошел после того, как сотрудники филиала United Airlines попросили четырех пассажиров в самолете уступить места другим работникам авиакомпании. Дао отказался это сделать, сославшись на то, что он должен посетить пациентов в Кентукки. После долгих уговоров сотрудники служб безопасности применили в отношении мужчины силу.

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