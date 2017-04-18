Энергоблок № 6 Запорожской АЭС отключен от энергосети

В данный момент на Запорожской АЭС в работе находятся 4 энергоблока. Суммарная мощность генераторов составляет 3 420 МВт. Радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне составляет 8−12 микрорентген в час, что соответствует природному радиационному фону.

Отметим, Запорожская АЭС — крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6 000 МВт. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй — в 1985 г., второй — в 1985 г., четвертый — в 1987 году, пятый — в 1989 году, а шестой — в 1995 году. Начиная с 1984 года, вклад Запорожской АЭС в энергетику страны возрос с 2 до 22%.

Кроме того, в последние годы станция вырабатывает около 50% всей электроэнергии, производимой атомными станциями Украины, и более 22% от общей выработки электроэнергии в стране.