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23:13 (мск), источник: РБК - Украина

Энергоблок № 6 Запорожской АЭС отключен от энергосети

Энергоблок № 6 Запорожской атомной электростанции (АЭС) отключен от энергосети. Об этом сообщает пресс-служба АЭС.

В данный момент на Запорожской АЭС в работе находятся 4 энергоблока. Суммарная мощность генераторов составляет 3 420 МВт. Радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне составляет 8−12 микрорентген в час, что соответствует природному радиационному фону.

Отметим, Запорожская АЭС — крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6 000 МВт. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй — в 1985 г., второй — в 1985 г., четвертый — в 1987 году, пятый — в 1989 году, а шестой — в 1995 году. Начиная с 1984 года, вклад Запорожской АЭС в энергетику страны возрос с 2 до 22%.

Кроме того, в последние годы станция вырабатывает около 50% всей электроэнергии, производимой атомными станциями Украины, и более 22% от общей выработки электроэнергии в стране.

Напомним, ранее сообщалось, что в городе-спутнике Ровенской атомной электростанции (АЭС) Вараше в связи с похолоданием продлили отопление до 26 апреля.

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