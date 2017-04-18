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23:33 (мск), источник: 112.ua

Рева назвал максимальную на сегодня пенсию в Украине: Почти 60 тыс. грн, получает один человек

Министр социальной политики Андрей Рева в эфире «Вечернего прайма» на «112 Украина» рассказал о максимальном размере пенсии в Украине на сегодняшний день, а также привел статистику по пенсионерам и получаемым ими пенсиям.

Источник: 112.ua

Максимальная пенсия, по словам министра, сегодня у одного человека, составляет она почти 60 тыс. гривен.

«В Украине сегодня существует ограничение по выплате пенсии, 10 740 грн. И 99,9 (вероятно, имеется в виду процентов, — ред.) пенсионеров не получают пенсию больше 10 740 грн, это с 12 млн. пенсионеров. И есть у нас 19,2 тыс. пенсионеров, которые получают больше этой нормы, больше 10 740 грн. Из них 10−20 тыс. получают около 18 тыс. человек, и более 20 тыс. — до 2 тыс. пенсионеров. Максимальная пенсия, которая сегодня выплачивается в Украине — 58 тыс. грн. В Украине нет ни одной пенсии 100 тыс. и больше. Максимальная пенсия в 58 тыс. грн, ее получает Герой Украины и летчик-испытатель. Все другие пенсии ниже. Поэтому 19,2 тыс. пенсионных выплат, которые являются более 10 тыс. грн — это неправильно, они должны попадать под все ограничения, как другие, у нас не должно быть исключений. Но даже если мы их отменим, они проблему Пенсионного фонда не решат. Хотя я за то, чтобы мы привели всех к единому знаменателю», — сказал Рева.

Также он отметил необходимость построения в Украине трехуровневой системы пенсионного обеспечения.

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