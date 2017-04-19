Бизнес предлагает ввести мораторий на применение налога на прибыль до 2020 года

Как рассказал председатель Конфедерации Владимир Карягин, в новую платформу вошли 94 предложения по улучшению условий ведения бизнеса в Беларуси. Помимо традиционных вопросов, которые конфедерация пытается пробить много лет, в платформе появились и новые.

Так, например, Конфедерация предлагает правительству и президенту ввести мораторий на уплату налога на прибыль до 2020 года. При этом, разработчики документа уверяют, что бюджет страны не потеряет ни рубля. Во-первых, бизнес предлагает новую схему налогообложения. Во-вторых, указывает, где бюджет может сэкономить. По подсчетам разработчиков платформы, сегодня расходы бюджета страны совершенно безболезненно и очень легко можно сократить минимум на 10%.

В платформе предлагается еще ввести ответственность государственных финансистов за неплатежи в адрес частных организация. Как отмечают эксперты, сегодня ситуация такова, что многие бизнесмены, выигрывая государственный тендер, фактически подписывают себе смертный приговор. Компания тратит огромные деньги на выполнение госзаказа, а сам заказчик, имея при этом средства, не спешит рассчитываться. В результате частный бизнес попадает в финансовую яму, что не редко приводит к банкротству. При этом у бизнеса нет никаких правовых механизмов, чтобы истребовать у государства причитающиеся средства.

Также в платформе поднят вопрос исключения товарно-транспортных накладных из списка документов строгой отчетности, так как с введением электронных счетов-фактур, смыла в них не осталось. При этом малейшая ошибка или даже опечатка в ТТН, влечет за собой огромные штрафные санкции.

Помимо описанного бизнес предлагает Совмину перейти, наконец, к реальному созданию электронного правительства и объединить разрозненные действия различных госструктур воедино. Как рассказал Владимир Карягин, сегодня каждое ведомство создает свои электронные системы, со своими ключами, которые порою конфликтуют между собой и не могут ужиться на одном компьютере.

По мнению Владимира Карягина, у бизнесмена должен быть один ключ с электронной подписью, при помощи которой он будет производить платежи, подавать декларации либо в налоговую, либо в таможню.

Больной вопрос для белорусского бизнеса — конфискация товаров, которая может последовать даже за малейшую провинность. Конфедерация предлагает ввести запрет на конфискацию товаров любыми госорганами, если речь не идет о совершении умышленного преступления и нет соответствующего решения суда.

Не обошла внимание Конфедерация и вопрос приостановление деятельности объекта торговли или общепита на срок, больший, чем требуется для устранения выявленных недостатков. В 2016 году этот вопрос стоял в Беларуси особенно остро из-за действий Минторга и других госорганов.

Полностью с Национальной платформой бизнеса Беларуси -2017 года модно ознакомиться на сайте Конфедерации.