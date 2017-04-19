Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Собчак прокомментировала откровенные киносцены с Виторганом
Объяснено внешнее сходство мужей и жен
Бежавшие в Россию беркутовцы опубликовали видеозаявление
Поcт дочери президента Киргизии о кормлении вызвал скандал
Как выглядит 34-летняя дочь Екатерины Андреевой
Вечный пьяница и простачок. Любимое амплуа Георгия ВицинаИ Никулин, и Моргунов считали, что «Вицин чертовски талантлив» и они «вместе взятые, не стоят его ногтя»
НТВ закроет самую скандальную передачу
Боярская, Лютаева и Макеева представили «Анну Каренину»
На рынке Ленобласти активизировались мошенники
Лучшие идеи для оформления совмещенного санузла
Гиперзвуковой российский «Циркон» резко ослабит флот США – СМИ
«Киев приперли к стенке»: СМИ о докладе по Boeing
Как выглядит 21-летняя «Мисс Россия-2017» (фото)
41-летняя Анджелина Джоли выходит замуж за бизнесмена
Подлодка РФ сможет уничтожить весь Атлантический флот США – СМИ
«Киев приперли к стенке»: СМИ о докладе по Boeing
Главные премьеры китайского шоу: смешные копии и серьезные авто
«Чувственная чистота» — новый дизайн Mercedes
Фоторепортажи
12США нанесли ракетный удар по Сирии
15Роботы в Пальмире
16Мир встретил Пасху
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
07:31 (мск), источник: Ежедневник.by

Бизнес предлагает ввести мораторий на применение налога на прибыль до 2020 года

Республиканская Конфедерация предпринимательства направила президенту и в Совет министров окончательный вариант Национальной платформы бизнеса Беларуси — 2017 с рядом предложений по улучшению условий ведения бизнеса.

Источник: Ежедневник.by

Как рассказал председатель Конфедерации Владимир Карягин, в новую платформу вошли 94 предложения по улучшению условий ведения бизнеса в Беларуси. Помимо традиционных вопросов, которые конфедерация пытается пробить много лет, в платформе появились и новые.

Так, например, Конфедерация предлагает правительству и президенту ввести мораторий на уплату налога на прибыль до 2020 года. При этом, разработчики документа уверяют, что бюджет страны не потеряет ни рубля. Во-первых, бизнес предлагает новую схему налогообложения. Во-вторых, указывает, где бюджет может сэкономить. По подсчетам разработчиков платформы, сегодня расходы бюджета страны совершенно безболезненно и очень легко можно сократить минимум на 10%.

В платформе предлагается еще ввести ответственность государственных финансистов за неплатежи в адрес частных организация. Как отмечают эксперты, сегодня ситуация такова, что многие бизнесмены, выигрывая государственный тендер, фактически подписывают себе смертный приговор. Компания тратит огромные деньги на выполнение госзаказа, а сам заказчик, имея при этом средства, не спешит рассчитываться. В результате частный бизнес попадает в финансовую яму, что не редко приводит к банкротству. При этом у бизнеса нет никаких правовых механизмов, чтобы истребовать у государства причитающиеся средства.

Также в платформе поднят вопрос исключения товарно-транспортных накладных из списка документов строгой отчетности, так как с введением электронных счетов-фактур, смыла в них не осталось. При этом малейшая ошибка или даже опечатка в ТТН, влечет за собой огромные штрафные санкции.

Помимо описанного бизнес предлагает Совмину перейти, наконец, к реальному созданию электронного правительства и объединить разрозненные действия различных госструктур воедино. Как рассказал Владимир Карягин, сегодня каждое ведомство создает свои электронные системы, со своими ключами, которые порою конфликтуют между собой и не могут ужиться на одном компьютере.

По мнению Владимира Карягина, у бизнесмена должен быть один ключ с электронной подписью, при помощи которой он будет производить платежи, подавать декларации либо в налоговую, либо в таможню.

Больной вопрос для белорусского бизнеса — конфискация товаров, которая может последовать даже за малейшую провинность. Конфедерация предлагает ввести запрет на конфискацию товаров любыми госорганами, если речь не идет о совершении умышленного преступления и нет соответствующего решения суда.

Не обошла внимание Конфедерация и вопрос приостановление деятельности объекта торговли или общепита на срок, больший, чем требуется для устранения выявленных недостатков. В 2016 году этот вопрос стоял в Беларуси особенно остро из-за действий Минторга и других госорганов.

Полностью с Национальной платформой бизнеса Беларуси -2017 года модно ознакомиться на сайте Конфедерации.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Экономика Беларуси не готова к новому качественному росту
Грузовое судно потерпело крушение в Черном море
СМИ: боевики ИГ применили иприт против военных США в Ираке
КНДР показала постановочное видео ракетного удара по США
СМИ узнали о перехвате ВВС США российских Ту-95 у берегов Аляски
США пересмотрят решение о снятии санкций с Ирана
Поветкин оспорил дисквалификацию WBC за допинг
МО будет публиковать данные о поисках погибших при защите страны
Спорт
Ученику от побеждённого учителя. Как «Реал» выбил «Баварию» Второй год подряд одна и та же песня: четвертьфинал ЛЧ, напротив немецкая команда, Криштиану Роналду награждает её хет-триком
Авто
Lexus обновил свой самый смелый кроссовер Дизайн маленького кроссовера Lexus NX в момент появления казался настолько смелым, что не возникало и мысли о том, что он устареет
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
От Оленьки до мадам Зизи: Светлана Немоляева отмечает 80-летие Одной из ведущих актрис Театра им. В. Маяковского и любимице зрителей комедий Эльдара Рязанова Светлане Немоляевой исполняется 80 лет. Вспоминаем ее путь к успеху и лучшие роли — в архивных кадрах.
Недвижимость
Лучшие идеи для оформления совмещенного санузла
Эксперты: из Подмосковья уйдут большинство застройщиков
Покупка жилья по переуступке прав - опасно или нет?
На рынке загородной недвижимости Ленобласти активизировались мошенники
Леди
Почему очень модно одеваться во все черное К черному цвету всегда было двоякое отношение: на протяжении веков он ассоциировался с трауром, бедностью и печалью, но в то же время его считали поэтичным.
Дети
Матерей-одиночек лишили пособий из-за «случайных детей» Автор поправок заявил, что такие дети появляются на свет «после корпоративчиков и междусобойчиков», и потому не имеют права на поддержку из бюджета.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь