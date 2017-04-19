Строительные компании получили рекордные доходы

Малый сектор также показал резкий рост чистого результата — за год они заработали 275 млрд тенге чистой прибыли против убытка в 206,5 млрд тенге в 2015 году.

Причем рекордный рост прибыли показали как крупные стройкомпании, так и малые предприятия. Так, за 2016 год крупные и средние предприятия отрасли зафиксировали прибыль до налогообложения в размере 1,3 трлн тенге. Это почти в 4 раза больше уровня 2015 года.

Совокупные доходы стройсектора в 2016 году выросли на 16% и превысили 7 трлн тенге, в том числе у крупных и средних предприятий — 4,4 трлн и 2,7 трлн тенге у малого сектора.

Совокупные доходы стройсектора в 2016 году выросли на 16% и превысили 7 трлн тенге, в том числе у крупных и средних предприятий — 4,4 трлн и 2,7 трлн тенге у малого сектора.

Резкий рост прибыли был обусловлен увеличением темпов активности в строительстве — в 2016 году объем выпуска продукции в отрасли увеличился на 7,9% при общем росте ВВП РК всего на 1,3%. Напомним, строительство в 2016 году стало одним из немногих драйверов роста национальной экономики.

На этом фоне рентабельность производства в стройсекторе в 2016 году увеличилась до максимальных уровней — общий уровень по отрасли составил 27,8% против 2,1% в 2015 году.

Основной драйвер — крупный сектор, прибыльность производства таких предприятий в 2016 году составила 40,5%, в то время как в малом сегменте рентабельность производства оценивалась в 11,4%.

В текущем году строительный сектор также может зафиксировать рост доходов и чистой прибыли — в стране начинается реализация жилищной программы «Нұрлы Жер», целью которой стоит обеспечить жильем 1,5 млн семей в предстоящие 15 лет.

Для реализации программы предусмотрен комплекс мер — снижение стоимости кредитов для застройщиков за счет предоставления государством субсидий через АО «Даму»; субсидирование ипотечных кредитов для населения, выдаваемых банками, через АО «Казахстанская Ипотечная Компания»; строительство кредитного жилья акиматами для вкладчиков Жилстройсбербанка.