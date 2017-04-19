Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги
Плохой начальник полезен для подчиненных
Лидер КНДР направил телеграмму президенту Сирии
Поcт дочери президента Киргизии о кормлении вызвал скандал
Валерия с размахом отметила 49-летие (фото)
«Это дно»: Захарова о реакции инопрессы на теракт в Петербурге В МИД РФ жестко раскритиковали материал Washington Post
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги
Собчак прокомментировала откровенные киносцены с Виторганом
На рынке появилось множество нераспроданного жилья
В Сибири рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
"Нас могли бы покрошить": Савченко о событиях 2014 года
Эксперты о том, что будет, если США ударят по КНДР
Как выглядит 21-летняя «Мисс Россия-2017» (фото)
41-летняя Анджелина Джоли выходит замуж за бизнесмена
Подлодка РФ сможет уничтожить весь Атлантический флот США – СМИ
«Киев приперли к стенке»: СМИ о докладе по Boeing
Бояться или смеяться: автомобили полиции Нью-Йорка
В США строят самую длинную автомойку в мире
Фоторепортажи
12США нанесли ракетный удар по Сирии
15Роботы в Пальмире
16Мир встретил Пасху
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
07:25 (мск), источник: Kapital.kz

Строительные компании получили рекордные доходы

Строительные компании Казахстана закончили 2016 год на позитиве — по итогам года им удалось получить чистую прибыль в размере 1,5 трлн тенге. Это рекорд за всю историю наблюдений (с 2005 года), сообщает аналитическая служба Energyprom.kz.

Источник: Kapital.kz

Причем рекордный рост прибыли показали как крупные стройкомпании, так и малые предприятия. Так, за 2016 год крупные и средние предприятия отрасли зафиксировали прибыль до налогообложения в размере 1,3 трлн тенге. Это почти в 4 раза больше уровня 2015 года.

Малый сектор также показал резкий рост чистого результата — за год они заработали 275 млрд тенге чистой прибыли против убытка в 206,5 млрд тенге в 2015 году.

Совокупные доходы стройсектора в 2016 году выросли на 16% и превысили 7 трлн тенге, в том числе у крупных и средних предприятий — 4,4 трлн и 2,7 трлн тенге у малого сектора.

Резкий рост прибыли был обусловлен увеличением темпов активности в строительстве — в 2016 году объем выпуска продукции в отрасли увеличился на 7,9% при общем росте ВВП РК всего на 1,3%. Напомним, строительство в 2016 году стало одним из немногих драйверов роста национальной экономики.

На этом фоне рентабельность производства в стройсекторе в 2016 году увеличилась до максимальных уровней — общий уровень по отрасли составил 27,8% против 2,1% в 2015 году.

Основной драйвер — крупный сектор, прибыльность производства таких предприятий в 2016 году составила 40,5%, в то время как в малом сегменте рентабельность производства оценивалась в 11,4%.

В текущем году строительный сектор также может зафиксировать рост доходов и чистой прибыли — в стране начинается реализация жилищной программы «Нұрлы Жер», целью которой стоит обеспечить жильем 1,5 млн семей в предстоящие 15 лет.

Для реализации программы предусмотрен комплекс мер — снижение стоимости кредитов для застройщиков за счет предоставления государством субсидий через АО «Даму»; субсидирование ипотечных кредитов для населения, выдаваемых банками, через АО «Казахстанская Ипотечная Компания»; строительство кредитного жилья акиматами для вкладчиков Жилстройсбербанка.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сейтказы Матаеву сократили срок по амнистии
Грузовое судно потерпело крушение в Черном море
СМИ: боевики ИГ применили иприт против военных США в Ираке
КНДР показала постановочное видео ракетного удара по США
СМИ узнали о перехвате ВВС США российских Ту-95 у берегов Аляски
США пересмотрят решение о снятии санкций с Ирана
Поветкин оспорил дисквалификацию WBC за допинг
МО будет публиковать данные о поисках погибших при защите страны
Спорт
Ученику от побеждённого учителя. Как «Реал» выбил «Баварию» Второй год подряд одна и та же песня: четвертьфинал ЛЧ, напротив немецкая команда, Криштиану Роналду награждает её хет-триком
Авто
Lexus обновил свой самый смелый кроссовер Дизайн маленького кроссовера Lexus NX в момент появления казался настолько смелым, что не возникало и мысли о том, что он устареет
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
От Оленьки до мадам Зизи: Светлана Немоляева отмечает 80-летие Одной из ведущих актрис Театра им. В. Маяковского и любимице зрителей комедий Эльдара Рязанова Светлане Немоляевой исполняется 80 лет. Вспоминаем ее путь к успеху и лучшие роли — в архивных кадрах.
Недвижимость
Покупка жилья по переуступке прав - опасно или нет?
Под Новосибирском рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
Минстрой выступил против сноса хрущевок в регионах
Стало известно, в каких странах покупают жилье депутаты
Леди
Почему очень модно одеваться во все черное К черному цвету всегда было двоякое отношение: на протяжении веков он ассоциировался с трауром, бедностью и печалью, но в то же время его считали поэтичным.
Дети
Матерей-одиночек лишили пособий из-за «случайных детей» Автор поправок заявил, что такие дети появляются на свет «после корпоративчиков и междусобойчиков», и потому не имеют права на поддержку из бюджета.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь