Завод по производству арматуры планируют построить в Усолье-Сибирском в 2019 году

Представители инвесторов заявили об этом 18 апреля 2017 года на встречу с мэром города Любовью Лис, сообщает пресс-служба администрации. Напомним, в городе создана территория особого социально-экономического развития.

Сейчас проходит экспертиза технико-экономического обоснования инвестиционного проекта, предварительно подобран земельный участок в промышленной зоне площадью 6 га, согласовываются инженерные решения по сетям водо- и теплоснабжения, канализования и электрическим сетям. Срок строительства завода по проекту, после прохождения экологической экспертизы — 22 месяца. Планируется, что реализация проекта с объёмом капитальных вложений около 3 млрд рублей создаст 200 рабочих мест, объём производства составит 100 тыс. тонн арматуры в год. Власти города пообещали содействие по любым вопросам.