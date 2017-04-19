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09:21 (мск), источник: Бизнес-Калининград

В Калининградской области долги по зарплате оказались наименьшими в СЗФО

В Калининградской области на 1 апреля 2017 года уровень просроченной задолженности по заработной плате составил 13,3 миллиона рублей, что на 2% выше, чем на начало марта текущего года.

В сравнении с другими регионами СЗФО, Калининградская область предстает в выгодном свете — наименьшая величина просроченной задолженности. Самая большая же в двух регионах: в Мурманской области — 154,7 миллиона, а в Коми — 123,5 миллиона рублей. Однако, при этом в этих субъектах отмечено снижение задолженности относительно марта на 26,6 и на 11,8% соответственно.

Лидерами по чистому приросту задолженности за месяц оказались Вологодская область — 18%, а также Карелия — 20,8%. Тут задолженность достигла отметок в 34,3 и 33,3 миллиона рублей соответственно.

В целом по СЗФО просроченная задолженность по заработной плате на 1 апреля 2017 года составила 621,6 миллиона рублей, сократившись за месяц на 13,7%. Соответствующие данные приводит Росстат.

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