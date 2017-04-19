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06:56 (мск), источник: Комсомольская правда

Какие трассы Башкирии отремонтируют в этом году

Большой объем работ придется на автодорогу Уфа-Оренбург.

Источник: РИА "Новости"

На 300 км федеральных трассах республики обновится асфальт. Причем больше всего в этом плане повезло автодороге Р-240 Уфа-Оренбург — здесь отремонтируют более 90 км, которая входит в международный транспортный маршрут «Европа — Западный Китай».

— До 2020 года обслуживаемый участок этой дороги будет полностью соответствовать всем нормативным требованиям. Также будут отремонтированы два участка федеральной трассы М-5 «Урал» протяженностью 18 км. Еще 128,8 км этой автодороги и 33 км дороги М-7 «Волга» отремонтируют в рамках работ по содержанию, — уточнил начальника ФКУ Упрдор «Приуралье» Рамиль Сенжапов.

В этом году дорожники хотят закончить реконструкцию 14-километрового участка М-5 в обход Уфы и строительством моста через Белую.

Также благоустроят 4 км М-5 в Буздякском районе, на трассе Уфа-Оренбург около Булгаково установят ограждение, а около Новомусино надземный пешеходный переход.

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