Какие трассы Башкирии отремонтируют в этом году
Большой объем работ придется на автодорогу
Большой объем работ придется на автодорогу
На 300 км федеральных трассах республики обновится асфальт. Причем больше всего в этом плане повезло автодороге Р-240
— До 2020 года обслуживаемый участок этой дороги будет полностью соответствовать всем нормативным требованиям. Также будут отремонтированы два участка федеральной трассы М-5 «Урал» протяженностью 18 км. Еще 128,8 км этой автодороги и 33 км дороги М-7 «Волга» отремонтируют в рамках работ по содержанию, — уточнил начальника ФКУ Упрдор «Приуралье» Рамиль Сенжапов.
В этом году дорожники хотят закончить реконструкцию 14-километрового участка М-5 в обход Уфы и строительством моста через Белую.
Также благоустроят 4 км М-5 в Буздякском районе, на трассе