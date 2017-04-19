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07:13 (мск), источник: Om1.ru

Названы лучшие работодатели Омской области

К участию в конкурсе приглашались организации и индивидуальные предприниматели из муниципальных районов области и административных округов Омска.

Министерство труда и социального развития региона подвело итоги конкурса «Лучший работодатель Омской области» за 2016 год.

Конкурс, организованный в соответствии с Указом губернатором региона Виктором Назаровым, нацелен на выявление тех работодателей, которые добились высокой эффективности в решении вопросов социально-трудовой сферы.

Конкурс состоял из двух этапов. Для участия в первом этапе 208 работодателей региона отправили 286 заявок, однако на втором количество заявок заметно сократилось: за звания лучших боролись 74 компании, отправившие 85 заявок.

Победителей и призеров определяла по балльной системе в пяти номинациях конкурсная комиссия, состоящая из представителей министерств и ведомств, профсоюзов и объединения работодателей.

В номинации «Обеспечение прав и гарантий работающих инвалидов» победу одержал «Омский психоневрологический интернат».

На победу в номинации «Улучшение условий и охраны труда» претендовали 35 компаний, с равным количеством баллов вперед вышли ОАО «Радиозавод им. А. С. Попова», АО «Транснефть — Западная Сибирь» и АО «Омский бекон», однако по коэффициенту травматизма и несчастных случаев на производстве вперед вышла компания АО «Транснефть — Западная Сибирь».

Победителем в номинации «Социальная ответственность и трудовое партнерство» вышло АО «Омский научно-исследовательский институт приборостроения». Первое место в категории «Создание и сохранение рабочих мест» заняло ПАО «Сатурн». АО «Транснефть — Западная Сибирь» одержало еще одну победу в номинации «Развитие кадрового потенциала».
Любинский молочно-консервный комбинат и Комплексный центр социального обслуживания населения Калачинского района были отдельно отмечены за активное участие.

Торжественное награждение победителей и призёров конкурса пройдет 28 апреля в рамках форума «Безопасность и охрана труда — 2017».

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