Новое нарушение антимонопольного законодательства выявили в аэропорту Иркутска

Иркутским УФАС России возбуждено дело по признакам нарушения АО «Международный аэропорт Иркутск» закона «О защите конкуренции». Новое нарушение антимонопольного законодательства связано с созданием препятствий для ООО «Обеспечение Аэропортов» в доступе на товарный рынок услуг по наземному обслуживанию, включающий услуги по доставке и загрузке в воздушное судно авиакомпаний бортпитания в аэропорту столицы Приангарья. Подобные обстоятельства могут привести к ограничению конкуренции на указанном рынке, а также к ущемлению интересов ООО «Обеспечение Аэропортов» в предпринимательской деятельности, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее УФАС уже привлекало АО «Международный аэропорт Иркутск» при нарушении конкуренции при проведении тендера. 1 февраля иркутский аэропорт объявил аукцион на проведение оценки собственного имущества почти за 1,6 млн рублей. Рассмотрение предложений участников закупки и подведение итогов по запросу предложений на оказание услуги по оценке имущества аэропорта состоялось 16 февраля. По его итогам победителем признали «НЭО Центр». Цена, предложенная компанией, составила 490 тысяч рублей. Однако договор с победителем тендера не был заключен в связи с жалобой в УФАС.

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области признала обоснованной жалобу на АО «Международный Аэропорт Иркутск» в связи с установлением завышенных требований, ограничивающих число участников закупки на оценку имущества. Администрации воздушной гавани выдано предписание об аннулировании итогов тендера.