Зерно в Казахстане всё хуже, и производить его становится всё дороже

Зерновое производство в Казахстане является экспортоориентированной отраслью, за границу уходит более 30% урожая. Однако в последние годы снижение качества пшеницы серьёзно ударило по ее конкурентоспособности. Это подтверждают данные Продкорпорации: до 2011 года урожай зерна в Казахстане практически полностью состоял из высококачественной пшеницы. В 2012—2014 доля зерна третьего класса на элеваторах составляла 70%, в 2015 65%, а в 2016 — лишь 45%.

Эксперты часть проблемы списывают на аномально влажную и холодную погоду последних трех сезонов. Однако основная причина этого в том, что низкая рентабельность производства заставляет крестьян экономить, вследствие чего они не могут вкладывать средства даже в самое необходимое: обновлять парк техники, покупать качественные семена, удобрения и средства защиты растений.

Для аграриев Казахстана высокая рентабельность производства критически важна. Если оборотные средства крестьяне еще могут каким-то образом добыть, прокредитовавшись через холдинг «КазАгро», то инвестиции в основной капитал практически все делают за счет собственных средств.

По оценке АО «Рейтинговое агентство регионального финансового центра города Алматы» (RFCA ratings), доля собственных средств сельхозтоваропроизводителей Казахстана в общем объеме инвестиций в основной капитал в последние годы составляет в среднем 73%.

А участие банковского кредитования в сельском хозяйстве незначительно. Так, максимальный объем кредитования был зафиксирован в 2014 — 10 млрд тенге (удельная доля 5,8%), самый низкий — 5,5 млрд тенге в 2015 (удельная доля 3,3%). Причина в том, что сельское хозяйство считается сферой с высокими рисками, и банки согласны кредитовать аграриев только при наличии высоколиквидного залога. У большинства сельчан его нет, поэтому им и остается рассчитывать только на собственные силы и вкладывать в развитие лишь то, что сами заработали. В случае если прибыли нет, то и вкладывать нечего.

Всё то же RFCA ratings отмечает сильную волатильность рентабельности производства зерна, связанную с зависимостью от множества субъективных факторов — от погодных условий до уровня урожая на соседних рынках России и Украины. При этом статданные красноречиво говорят, что рентабельность производства зерна в Казахстане неуклонно снижается.

Согласно данным Комитета по статистике, если в 1990 рентабельность зерна в Казахстане составила 164,2%, то в 2003 — уже 49,4%. Агентство ATFBank research считает, что минимальная рентабельность выращивания пшеницы пришлась на 2005, составив всего 8%. Максимально эффективно за годы независимости крестьяне отработали в 2007, когда рентабельность составила 70,7%. Усредненное значение рентабельности казахстанского зерна в последние годы агентство ограничивает коридором 15−20%.

Понятно, что такого уровня прибыльности недостаточно для решения проблем, с которыми крестьяне остаются один на один. Но ресурсы для повышения рентабельности зернового производства в Казахстане есть.

В последние годы республиканский бюджет выделяет средства на кредитование весенних полевых и осенних уборочных работ через НУХ «КазАгро». В 2017 на эти цели предусмотрено 60 млрд тенге. Однако крестьяне отмечают, что для них эти средства стоят слишком дорого, тогда как сам холдинг «КазАгро» получает их практически бесплатно, под 0,1% годовых. До крестьян же в нынешнем году они доходят уже под 5−6% годовых. И это еще можно считать приемлемой ставкой, поскольку в предыдущие годы ставки были совсем уж бешенными, достигая 14% годовых.

В конце марта в ходе правительственного часа работу «КазАгро» за дороговизну кредитов раскритиковал вице-спикер мажилиса Владимир Божко. Он констатировал, что в сложившейся ситуации поставленная главой государства задача поддержки малого и среднего бизнеса дешевыми кредитами не выполняется.

Еще один годами не решаемый вопрос — срок возврата кредита, выданного на весенние полевые и уборочные работы. Согласно действующему положению, рассчитаться крестьяне должны до 1 декабря. «КазАгро» объясняет это требование необходимостью уложиться в финансовый год.

Однако такой порядок приносит крестьянам убытки, поскольку вынуждает продавать урожай осенью, когда цена на сельхозпродукцию падает из-за сезонного фактора. Разница в цене на зерно осенью и в конце зимы — начале весны может составлять 50% и более. Для примера, если октябре 2016 тонна ячменя стоила 20 тыс. тенге, то в феврале 2017 — уже 35 тыс. тенге.

Дело техники

В 2013 Министерство сельского хозяйства РК разработало 15 мастер-планов для реализации программы «Агробизнес 2020». Однако ни один из их не предполагал поддержки сельхозмашиностроения в Казахстане. Это тем более выглядело странно, что в аннотации к «Агробизнесу 2020» износ парка сельхозтехники в стране был оценен в 87%.

Работа на выработавших свой ресурс машинах заставляет сельхозтоваропроизводителей ежегодно нести огромные затраты на капитальный и текущий ремонт. Согласно опубликованному в январе 2016 исследованию Всероссийского НИИ экономики сельского хозяйства, ежегодный рост затрат на ремонт сельхозтехники в Казахстане составляет в среднем 30%. Например, в 2014 аграриям страны пришлось потратить на ремонт тракторов и комбайнов 12 млрд 393 млн тенге. Естественно, это тяжким грузом ложится на плечи аграриев.

«Несмотря на принимаемые меры, наблюдаются низкие темпы обновления техники (порядка 1% в год), а существующий парк сельскохозяйственной техники имеет износ порядка 80%», — отметил премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев, в феврале 2017, отвечая на соответствующий запрос мажилисменов.

Что посеешь

За последние годы качество посадочного материала в Казахстане значительно ухудшилось. Причина низкого спроса на качественные семена в том, что у крестьян просто нет средств на их приобретение: если тонна товарной пшеницы стоит от 40 тыс. тенге, то тонна семян — 70 тыс. тенге. Понятно, что многие крестьяне предпочитают сэкономить и сеют рядовым зерном. В итоге сами аграрии и страдают, недополучая урожай: согласно оценкам учёных, сев низкопродуктивными семенами снижает урожайность пшеницы на 30%. А, значит, уменьшается и рентабельность производства.

Выступая на совещании в Караганде 13 апреля, Ахылбек Куришбаев, бывший министр сельского хозяйства РК, а ныне ректор Казахского агротехнического университета им. Сакена Сейфуллина, обратил внимание на проблемы семеноводства.

— Если говорить прямо, то многие мелкие хозяйства сейчас сеют зерноотходами, — сказал он. — Кроме качества семян, нужно обратить внимание и на сорта. Их необходимо подбирать с разными сроками созревания: среднеранние, среднеспелые, среднепоздние. Только это позволит получить гарантированное качество и урожайность. К сожалению, об этом многие забыли, и мы и попали в цейтнот, который в последние годы устраивает нам погода. И сами сорта нужно менять регулярно. В передовых странах это делают раз в пять-семь лет. У нас один и то же сорт используют десятилетиями. О каком качестве после этого можно говорить?!

По данным Карагандинского НИИ растениеводства и селекции, во многих сельхозформированиях региона до сих пор возделывается сорт «Саратовская 29». Впервые он начал сеяться в 1957 году — в период освоения целины. То есть, 60 лет назад!

Вспоминая пословицу «что посеешь, то и пожнешь», становится понятно, почему в Казахстане большая часть полученного в 2016 году зерна имела натуру порядка 700 и содержание клейковины менее 23%, хотя раньше показатели были, соответственно, 900 и 32%.

Частично решить проблему повышения качества зерна помогло бы применение минеральных удобрений. Однако на сегодня их использование в Казахстане в 10 раз ниже нормы — 4,75 кг/га вместо 48 кг/га (данные АО «Казахстанский институт развития индустрии»). Причина все та же — отсутствие у аграриев средств на приобретение агрохимии.

То же самое с применением средств защиты растений от сорняков и болезней — аграрии вынуждены экономить и на этом. В итоге фитосанитарная обстановка в Казахстане ухудшается: потери урожая от сорняков специалисты оценивают в 10% от валового сбора, а потери от грибковых болезней могут достигать 40%. Это — очередной удар по рентабельности.

Продавать не зерно, а муку

Резюмируя, нужно отметить, что для восстановления былого качества казахстанского зерна необходимо добиться повышения рентабельности работы казахстанских аграриев, чтобы они имели возможность за счет собственной прибыли вкладываться в выполнение всех необходимых агротехнических мероприятий. Ресурсы для этого есть: снижение стоимости кредитных средств; развитие отечественного сельхозмашиностроения; увеличение объемов производства и расширение ассортимента отечественной агрохимии.

Также важным элементом повышения рентабельности производства зерна является развитее сельхозпереработки. На сегодня, по данным Минсельхоза РК, переработка пшеницы в стране составляет лишь 25%. Повышение загруженности отечественных предприятий поддержит цены на сырье на внутреннем рынке и обеспечит аграриям более выгодный сбыт.