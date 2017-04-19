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07:21 (мск), источник: Forbes.kz

Зерно в Казахстане всё хуже, и производить его становится всё дороже

Согласно мартовскому обзору рынка зерновых Международного совета по зерну, Казахстан в 2017 получит 16,7 млн тонн зерна, благодаря чему экспортный потенциал страны составит 7,4 млн тонн. Однако, эксперты еще по итогам 2016 отметили риск падения спроса на казахстанскую пшеницу, связанный со снижением ее качества.

Источник: Forbes.kz

Зерновое производство в Казахстане является экспортоориентированной отраслью, за границу уходит более 30% урожая. Однако в последние годы снижение качества пшеницы серьёзно ударило по ее конкурентоспособности. Это подтверждают данные Продкорпорации: до 2011 года урожай зерна в Казахстане практически полностью состоял из высококачественной пшеницы. В 2012—2014 доля зерна третьего класса на элеваторах составляла 70%, в 2015 65%, а в 2016 — лишь 45%.

Эксперты часть проблемы списывают на аномально влажную и холодную погоду последних трех сезонов. Однако основная причина этого в том, что низкая рентабельность производства заставляет крестьян экономить, вследствие чего они не могут вкладывать средства даже в самое необходимое: обновлять парк техники, покупать качественные семена, удобрения и средства защиты растений.

Для аграриев Казахстана высокая рентабельность производства критически важна. Если оборотные средства крестьяне еще могут каким-то образом добыть, прокредитовавшись через холдинг «КазАгро», то инвестиции в основной капитал практически все делают за счет собственных средств.

По оценке АО «Рейтинговое агентство регионального финансового центра города Алматы» (RFCA ratings), доля собственных средств сельхозтоваропроизводителей Казахстана в общем объеме инвестиций в основной капитал в последние годы составляет в среднем 73%.

А участие банковского кредитования в сельском хозяйстве незначительно. Так, максимальный объем кредитования был зафиксирован в 2014 — 10 млрд тенге (удельная доля 5,8%), самый низкий — 5,5 млрд тенге в 2015 (удельная доля 3,3%). Причина в том, что сельское хозяйство считается сферой с высокими рисками, и банки согласны кредитовать аграриев только при наличии высоколиквидного залога. У большинства сельчан его нет, поэтому им и остается рассчитывать только на собственные силы и вкладывать в развитие лишь то, что сами заработали. В случае если прибыли нет, то и вкладывать нечего.

Всё то же RFCA ratings отмечает сильную волатильность рентабельности производства зерна, связанную с зависимостью от множества субъективных факторов — от погодных условий до уровня урожая на соседних рынках России и Украины. При этом статданные красноречиво говорят, что рентабельность производства зерна в Казахстане неуклонно снижается.

Согласно данным Комитета по статистике, если в 1990 рентабельность зерна в Казахстане составила 164,2%, то в 2003 — уже 49,4%. Агентство ATFBank research считает, что минимальная рентабельность выращивания пшеницы пришлась на 2005, составив всего 8%. Максимально эффективно за годы независимости крестьяне отработали в 2007, когда рентабельность составила 70,7%. Усредненное значение рентабельности казахстанского зерна в последние годы агентство ограничивает коридором 15−20%.

Понятно, что такого уровня прибыльности недостаточно для решения проблем, с которыми крестьяне остаются один на один. Но ресурсы для повышения рентабельности зернового производства в Казахстане есть.

В последние годы республиканский бюджет выделяет средства на кредитование весенних полевых и осенних уборочных работ через НУХ «КазАгро». В 2017 на эти цели предусмотрено 60 млрд тенге. Однако крестьяне отмечают, что для них эти средства стоят слишком дорого, тогда как сам холдинг «КазАгро» получает их практически бесплатно, под 0,1% годовых. До крестьян же в нынешнем году они доходят уже под 5−6% годовых. И это еще можно считать приемлемой ставкой, поскольку в предыдущие годы ставки были совсем уж бешенными, достигая 14% годовых.

В конце марта в ходе правительственного часа работу «КазАгро» за дороговизну кредитов раскритиковал вице-спикер мажилиса Владимир Божко. Он констатировал, что в сложившейся ситуации поставленная главой государства задача поддержки малого и среднего бизнеса дешевыми кредитами не выполняется.

Еще один годами не решаемый вопрос — срок возврата кредита, выданного на весенние полевые и уборочные работы. Согласно действующему положению, рассчитаться крестьяне должны до 1 декабря. «КазАгро» объясняет это требование необходимостью уложиться в финансовый год.

Однако такой порядок приносит крестьянам убытки, поскольку вынуждает продавать урожай осенью, когда цена на сельхозпродукцию падает из-за сезонного фактора. Разница в цене на зерно осенью и в конце зимы — начале весны может составлять 50% и более. Для примера, если октябре 2016 тонна ячменя стоила 20 тыс. тенге, то в феврале 2017 — уже 35 тыс. тенге.

Дело техники

В 2013 Министерство сельского хозяйства РК разработало 15 мастер-планов для реализации программы «Агробизнес 2020». Однако ни один из их не предполагал поддержки сельхозмашиностроения в Казахстане. Это тем более выглядело странно, что в аннотации к «Агробизнесу 2020» износ парка сельхозтехники в стране был оценен в 87%.

Работа на выработавших свой ресурс машинах заставляет сельхозтоваропроизводителей ежегодно нести огромные затраты на капитальный и текущий ремонт. Согласно опубликованному в январе 2016 исследованию Всероссийского НИИ экономики сельского хозяйства, ежегодный рост затрат на ремонт сельхозтехники в Казахстане составляет в среднем 30%. Например, в 2014 аграриям страны пришлось потратить на ремонт тракторов и комбайнов 12 млрд 393 млн тенге. Естественно, это тяжким грузом ложится на плечи аграриев.

«Несмотря на принимаемые меры, наблюдаются низкие темпы обновления техники (порядка 1% в год), а существующий парк сельскохозяйственной техники имеет износ порядка 80%», — отметил премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев, в феврале 2017, отвечая на соответствующий запрос мажилисменов.

Что посеешь

За последние годы качество посадочного материала в Казахстане значительно ухудшилось. Причина низкого спроса на качественные семена в том, что у крестьян просто нет средств на их приобретение: если тонна товарной пшеницы стоит от 40 тыс. тенге, то тонна семян — 70 тыс. тенге. Понятно, что многие крестьяне предпочитают сэкономить и сеют рядовым зерном. В итоге сами аграрии и страдают, недополучая урожай: согласно оценкам учёных, сев низкопродуктивными семенами снижает урожайность пшеницы на 30%. А, значит, уменьшается и рентабельность производства.

Выступая на совещании в Караганде 13 апреля, Ахылбек Куришбаев, бывший министр сельского хозяйства РК, а ныне ректор Казахского агротехнического университета им. Сакена Сейфуллина, обратил внимание на проблемы семеноводства.

— Если говорить прямо, то многие мелкие хозяйства сейчас сеют зерноотходами, — сказал он. — Кроме качества семян, нужно обратить внимание и на сорта. Их необходимо подбирать с разными сроками созревания: среднеранние, среднеспелые, среднепоздние. Только это позволит получить гарантированное качество и урожайность. К сожалению, об этом многие забыли, и мы и попали в цейтнот, который в последние годы устраивает нам погода. И сами сорта нужно менять регулярно. В передовых странах это делают раз в пять-семь лет. У нас один и то же сорт используют десятилетиями. О каком качестве после этого можно говорить?!

По данным Карагандинского НИИ растениеводства и селекции, во многих сельхозформированиях региона до сих пор возделывается сорт «Саратовская 29». Впервые он начал сеяться в 1957 году — в период освоения целины. То есть, 60 лет назад!

Вспоминая пословицу «что посеешь, то и пожнешь», становится понятно, почему в Казахстане большая часть полученного в 2016 году зерна имела натуру порядка 700 и содержание клейковины менее 23%, хотя раньше показатели были, соответственно, 900 и 32%.

Частично решить проблему повышения качества зерна помогло бы применение минеральных удобрений. Однако на сегодня их использование в Казахстане в 10 раз ниже нормы — 4,75 кг/га вместо 48 кг/га (данные АО «Казахстанский институт развития индустрии»). Причина все та же — отсутствие у аграриев средств на приобретение агрохимии.

То же самое с применением средств защиты растений от сорняков и болезней — аграрии вынуждены экономить и на этом. В итоге фитосанитарная обстановка в Казахстане ухудшается: потери урожая от сорняков специалисты оценивают в 10% от валового сбора, а потери от грибковых болезней могут достигать 40%. Это — очередной удар по рентабельности.

Продавать не зерно, а муку

Резюмируя, нужно отметить, что для восстановления былого качества казахстанского зерна необходимо добиться повышения рентабельности работы казахстанских аграриев, чтобы они имели возможность за счет собственной прибыли вкладываться в выполнение всех необходимых агротехнических мероприятий. Ресурсы для этого есть: снижение стоимости кредитных средств; развитие отечественного сельхозмашиностроения; увеличение объемов производства и расширение ассортимента отечественной агрохимии.

Также важным элементом повышения рентабельности производства зерна является развитее сельхозпереработки. На сегодня, по данным Минсельхоза РК, переработка пшеницы в стране составляет лишь 25%. Повышение загруженности отечественных предприятий поддержит цены на сырье на внутреннем рынке и обеспечит аграриям более выгодный сбыт.

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