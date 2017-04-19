Свыше 150 километров автодорог отремонтируют в Хабаровском крае

Главы регионов приняли участие в работе в режиме видеоконференцсвязи. Присоединился к заседанию и губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

На совещании обсудили реализацию нескольких федеральных проектов. В частности, речь шла о программе «Безопасные и качественные дороги». Подчеркивалось, что ее участниками стали 37 городских агломераций. Всего в России в рамках проекта в 2017 году будет построено и реконструировано примерно пять тысяч километров дорог, ликвидировано более тысячи очагов аварийности. На эти цели регионы получили 30 миллиардов рублей. Из них — 625 миллионов рублей выделили Хабаровской агломерации. Еще 677 миллионов рублей поступило из краевого бюджета и 144 миллиона рублей — из местного. В основном деньги направят на ремонт дорог, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«В этом и следующем году мы планируем привести в нормативное состояние 165 километров автодорог. Большая работа также предстоит по снижению количества мест концентрации ДТП. Мы определили, что к 2018 году сократим их в два раза — с 52 до 26. Также в планах — оборудование 14 автобусных остановок для обеспечения безопасности пассажиров», — рассказал Вячеслав Шпорт.