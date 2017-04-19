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07:19 (мск), источник: Zakon.kz

Как изменились условия поступления в бывшие казахско-турецкие лицеи

Под конец учебного года многие задумываются о том, где учиться дальше.

Источник: Zakon.kz

В этот период подыскивают школы для дальнейшего обучения те, кто хочет перевести свое чадо из другого учебного заведения. Буквально в ближайшее время начинаются вступительные экзамены для учеников шестых классов, которые хотели бы учиться в лицеях «Білім-инновация».

Поменялись ли требования к ученикам и условия для поступления в эти лицеи, после ребрендинга — в прошлом году, напомним, казахско-турецкие лицеи сменили свои название на «Білім-инновация».

Как выяснилось, за двадцать пять лет существования лицеи выпустили около 23 тысяч школьников. Примерно такое же количество учеников ежегодно пытается поступить в лицеи, например, как корреспонденту нашего портала сообщил президент фонда «Білім-инновация» Дархан Оте, в прошлом году вступительные экзамены сдавали 25 тысяч человек. Из них только 1863 учеников прошли отбор, который осуществляется в два этапа. Таким образом, конкурс был достаточно высок — 14 человек на место. Так, для поступления в лицеи ученики сдают экзамен по четырем предметам — математика, логика, казахский язык и история Казахстана.

Все предметы сдаются дважды — на первом и втором туре, но во второй тур проходят те ученики, кто набрал высшие балы по итогам первого этапа. На 60 вопросов в первом туре дается 100 минут времени, а во втором — 120 минут на решение 75 вопросов.

Так, уже 30 апреля начнутся вступительные экзамены в лицеи, как сообщили нам представители фонда. 21 мая пройдет второй этап, который определит лучших учеников.

Как отметили представители фонда, предметы естественно-математического цикла и информатика ведутся на английском языке. При этом многие учебники лицеи выпускают самостоятельно, а авторами являются учителя, которые обязательно регулярно проходят дополнительное обучение.

«На многих городских, республиканских и международных предметных олимпиадах ученики лицеев “Білім-инновация” занимают лидирующие позиции. За 25 лет учащиеся лицеев завоевали 17720 медалей на олимпиадах и конкурсах научных проектов. Только за 2016−2017 учебный год на областной олимпиаде ученики лицеев завоевали 855 призовых мест, на республиканской олимпиаде 246 призовых медалей», — отметил Дархан Оте.

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